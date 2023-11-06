Польські аналітики вказали на проблеми із формуванням нових підрозділів армії РФ

Що відомо про провал планів Кремля зі створення нового корпусу морської піхоти

За інформацією аналітиків польського видання Defence24, той факт, що за увесь 2023 рік в армії РФ, ймовірно, не створили ні однієї нової дивізії морської піхоти на базі існуючих бригад, ставить під сумнів обіцянки кремлівських лідерів створити новий армійський корпус з флотилією загальною кількістю "поповнення" на 7 дивізій, 19 бригад та 49 полків вже у 2024 році.

Наразі, як зазначають аналітики, не має ніяких доказів того, що в Росії є якісь зрушення у питанні створення нових підрозділів морської піхоти.

Окрім цього аналітики вказують на той факт, що жодна із нещодавно створених мотострілецьких дивізій армії РФ є повністю укомплектованою.

Амбітну заяву про створення нового армійського корпусу заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв озвучив 25 жовтня поточного року.

Водночас представник Кремля не конкретизував планів про те, чи будуть створюватися відповідні сили "з нуля", чи РФ планує розгорнути нові формування на базі вже існуючих сил.

В кінці 2022 року в Міноборони Росії заявляли про намір поповнити ВС РФ 17 новими дивізіями. З них 7 мотострілецьких та 5 дивізій морської піхоти анонсували, як "нові" формування, створені на базі уже існуючих бригад. Інші - 3 мотострілецькі та 2 десантно-штурмові дивізії - Росія обіцяла створити "з нуля".

Що не так із формуванням нових підрозділів в армії РФ

За оцінками польських аналітиків із посиланням на інформацію з відкритих джерел, РФ, справді, має кілька зрушень: за 2023 рік агресор дав старт створенню двох десантно-штурмових дивізій (йдеться про 44-ту та 104-ту дивізії). Однак нюанс полягає в тому, що для їх формування РФ використала мобілізаційний ресурс, який за рахунок призовників створила ще у 2022 році.

Однак не має ніякої інформації про утворення в структурі армії РФ хоча б однієї дивізії морської піхоти.

При цьому у Кремлі обіцяли протягом 2023 року створити цілих п’ять таких дивізій.

Щодо "нових" мотострілецьких дивізій ситуація теж "туманна": можна попередньо стверджувати, що РФ в поточному році залучила до боїв з ЗСУ до 10 нових мотострілецьких дивізій. Але більш конкретних даних про такі з'єднання не має у відкритому доступі, тому їхня остаточна кількість під питанням.

Defence24 перерахував перелік "нових" новостворених мотострілецьких дивізій РФ, яких помітили в боях з Україною. Це 11-та, 12-та, 47-ма та 51-ша, 57-а та 61-а, 62-а та 63-а, 70-а та 295-а дивізії.

Аналітики вважають, що, в будь-якому випадку, жодну з них не можна назвати на 100% укомплектованою за кількістю штату.

Своєю чергою український портал Defense Exepress опублікував основну організаційну структуру мотострілкових дивізій ЗС РФ для загального розуміння ситуації:

Оскільки виконання плану Росії щодо посилення армії у 2023 році за деякими показниками, наприклад морська піхота, показало "нуль", важко оцінювати успішність реалізації нових анонсів Кремля на 2024 рік.

Не зрозуміло, яку кількість дивізій та формувань, озвучених Медвєдєвим, РФ може створити на ново, що планує розгорнути на базі існуючих підрозділів, а на виконання яких обіцянок знову "закриє очі".