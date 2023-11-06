Польские аналитики указали на проблемы с формированием новых подразделений армии РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Польские аналитики указали на проблемы с формированием новых подразделений армии РФ

Армия РФ
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Источник:  online.ua

России в нынешнем году не удалось создать ни одной новой дивизии морской пехоты.

Что известно о провале планов Кремля по созданию нового корпуса морской пехоты

По информации аналитиков польского издания Defence24, тот факт, что за весь 2023 год в армии РФ, вероятно, не создали ни одной новой дивизии морской пехоты на базе существующих бригад, ставит под сомнение обещания кремлевских лидеров создать новый армейский корпус с флотилией общим количеством "пополнения" на 7 дивизий, 19 бригад и 49 полков уже в 2024 году.

Пока, как отмечают аналитики, нет никаких доказательств того, что в России есть какие-то сдвиги в вопросе создания новых подразделений морской пехоты.

Кроме этого аналитики указывают на тот факт, что ни одна из недавно созданных мотострелковых дивизий армии РФ полностью укомплектована.

Амбициозное заявление о создании нового армейского корпуса заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев озвучил 25 октября текущего года.

В то же время представитель Кремля не конкретизировал планы о том, будут ли создаваться соответствующие силы "с нуля", или планирует ли РФ развернуть новые формирования на базе уже существующих сил.

В конце 2022 года в Минобороны России заявляли о намерении пополнить ВС РФ 17 новыми дивизиями. Из них 7 мотострелковых и 5 дивизий морской пехоты анонсировали как "новые" формирования, созданные на базе уже существующих бригад. Другие - 3 мотострелковых и 2 десантно-штурмовых дивизии - Россия обещала создать "с нуля".

Что не так с формированием новых подразделений в армии РФ

По оценкам польских аналитиков со ссылкой на информацию из открытых источников, РФ действительно имеет несколько сдвигов: за 2023 год агрессор дал старт созданию двух десантно-штурмовых дивизий (речь идет о 44-й и 104-й дивизии). Однако нюанс заключается в том, что для их формирования РФ использовала мобилизационный ресурс, созданный за счет призывников еще в 2022 году.

Однако нет никакой информации об образовании в структуре армии РФ хотя бы одной дивизии морской пехоты.

При этом в Кремле обещали в течение 2023 года создать пять таких дивизий.

Что касается "новых" мотострелковых дивизий, ситуация тоже "туманная": можно предварительно утверждать, что РФ в текущем году привлекла к боям с ВСУ до 10 новых мотострелковых дивизий. Но более конкретных данных о таких соединениях нет в открытом доступе, поэтому их окончательное количество под вопросом.

Defence24 перечислил перечень "новых" вновь мотострелковых дивизий РФ, которые были замечены в боях с Украиной. Это 11-я, 12-я, 47-я и 51-я, 57-я и 61-я, 62-я и 63-я, 70-я и 295-я дивизии.

Аналитики считают, что, в любом случае, ни одну из них нельзя назвать на 100% укомплектованной по количеству штата.

В свою очередь, украинский портал Defense Exepress опубликовал основную организационную структуру мотострелковых дивизий ВС РФ для общего понимания ситуации:

Поскольку выполнение плана России по усилению армии в 2023 году по некоторым показателям, например морская пехота, показало "ноль", трудно оценивать успешность реализации новых анонсов Кремля на 2024 год.

Не понятно, какое количество дивизий и формирований, озвученных Медведевым, РФ может создать новое, что планирует развернуть на базе существующих подразделений, а на выполнение которых обещаний снова "закроет глаза".

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