Польські фермери провели акцію протесту поблизу кордону з Україною — що вимагали

Польські фермери, які 23 січня зібралися на публічне зібрання поблизу пункту пропуску «Долгобичув-Угринів» неподалік польсько-українському кордоні, завершили акцію, дорога до кордону не блокувалася.

На кордоні з Україною протестували польські фермери

Про це повідомив генконсул України в Любліні Олег Куць.

Протест тривав півтори години, він нещодавно завершився, дорога до кордону не блокувалася. Поширити

За його словами, участь у протесті взяли кількадесят польських аграріїв, він відбувався у мирній атмосфері.

Куць подякував польській стороні за розуміння, що в такий критичний момент для України й потреби зміцнення енергетичної інфраструктури країни було знайдено рішення, щоб публічне зібрання відбувалося без блокування кордону.

Він також подякував польським фермерам за те, що вони висловлювали свою позицію мирно, не перешкоджаючи руху транспорту у напрямку України.

Польські фермери у п'ятницю протестували проти неконкурентних, на їхнє переконання, умов імпорту української агропродукції до Польщі, а також проти підписаної торговельної угоди між ЄС та країнами Південної Америки (Меркосур).

Польсько-український кордон від листопада 2023 до січня 2024 року блокували польські перевізники, а з лютого до квітня 2024 року — польські аграрії. Тоді вони також протестували проти нерівної конкуренції з боку українських фермерів і неконтрольованого напливу сільськогосподарських товарів з України.