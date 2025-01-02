Польські фермери протестуватимуть через імпорт з України — коли саме
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Польські фермери протестуватимуть через імпорт з України — коли саме

Протест
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Джерело:  online.ua

Фермери Польщі планують 3 січня влаштувати протест у Варшаві проти політики Європейського союзу та імпорту з України. Демонстрація відбудеться о 14:00 (15:00 за київським часом).

Головні тези:

  • Фермери Польщі влаштовують протест у Варшаві проти імпорту з України та політики ЄС.
  • Протести спрямовані проти шкідливої політики Європейського союзу, зеленого курсу та імпорту з України.
  • Польські фермери обʼєднуються проти знищення лісів, полювання, вимирання економіки та угоди з Mercosur.
  • У 2023 році стартувала блокада на українсько-польському кордоні через протести фермерів.
  • Після переговорів у квітні 2024 блокаду вдалося розблокувати, але конфлікт з фермерами продовжується.

Польські фермери знову протестуватимуть через українське зерно

Протест організовується перед представництвом Європейської комісії. Після цього протестувальники планують вирушити до Національного театру.

Зазначається, що організатором протесту виступає Союз сільськогосподарських організацій, до якої входить 21 обʼєднання польських фермерів.

Всі сільськогосподарські організації в нашій країні будуть протестувати проти шкідливої політики ЄС, проти Урсули фон дер Ляєн, яка нав'язує цю політику, що призведе до закриття наших господарств, — заявив лідер НСЗЗ індивідуальних фермерів "Солідарність" Томаш Обшанський.

Фермери виступатимуть проти:

  • угоди з Mercosur — економічний союз держав у Південній Америці;

  • зеленого курсу;

  • імпорту з України;

  • знищення польських лісів та полювання;

  • вимирання польської економіки.

Протести польських фермерів та блокада українського кордону

У 2023-му розпочалась перша хвиля блокади на українсько-польському кордоні. Тоді ж польські протестувальники вимагали повернення до практики видачі дозволів для українських вантажоперевізників. Протести, своєю чергою, призвели до порушення логістики в сільськогосподарській сфері та інших секторах.

Після декількох раундів переговорів між Києвом та Варшавою у квітні 2024-го рух вантажного транспорту на кордоні вдалося розблокувати.

Втім, польські фермери після цього ще декілька разів відновлювали блокади.

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