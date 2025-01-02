Польские фермеры будут протестовать из-за импорта с Украины — когда именно
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Польские фермеры будут протестовать из-за импорта с Украины — когда именно

Протест
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Источник:  online.ua

Фермеры Польши планируют 3 января устроить протест в Варшаве против политики Европейского союза и импорта из Украины. Демонстрация состоится в 14:00 (15:00 по Киеву).

Главные тезисы

  • Польские фермеры планируют протест в Варшаве против импорта из Украины и политики ЕС.
  • Протесты направлены против политики Европейского союза, зеленого курса и соглашения с Mercosur.
  • Фермеры выступают против уничтожения лесов, охоты, вымирания экономики и расширения импорта из Украины.

Польские фермеры снова будут протестовать через украинское зерно

Протест организуется перед представительством Европейской комиссии. После этого протестующие планируют отправиться в Национальный театр.

Организатором протеста выступает Союз сельскохозяйственных организаций, в которую входит 21 объединение польских фермеров.

Все сельскохозяйственные организации в нашей стране будут протестовать против вредной политики ЕС, против Урсулы фон дер Ляен, которая навязывает эту политику, что приведет к закрытию наших хозяйств, заявил лидер НСЗЗ индивидуальных фермеров "Солидарность" Томаш Обшанский.

Фермеры будут выступать против:

  • соглашения с Mercosur — экономический союз государств в Южной Америке;

  • зеленый курс;

  • импорта из Украины;

  • уничтожение польских лесов и охота;

  • вымирание польской экономики.

Протесты польских фермеров и блокада украинской границы

В 2023 году началась первая волна блокады на украинско-польской границе. Тогда же польские протестующие потребовали возвращения в практику выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков. Протесты в свою очередь привели к нарушению логистики в сельскохозяйственной сфере и других секторах.

После нескольких раундов переговоров между Киевом и Варшавой в апреле 2024 года движение грузового транспорта на границе удалось разблокировать.

Однако польские фермеры после этого еще несколько раз восстанавливали блокады.

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