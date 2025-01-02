Польские фермеры будут протестовать из-за импорта с Украины — когда именно

Фермеры Польши планируют 3 января устроить протест в Варшаве против политики Европейского союза и импорта из Украины. Демонстрация состоится в 14:00 (15:00 по Киеву).
Главные тезисы
- Польские фермеры планируют протест в Варшаве против импорта из Украины и политики ЕС.
- Протесты направлены против политики Европейского союза, зеленого курса и соглашения с Mercosur.
- Фермеры выступают против уничтожения лесов, охоты, вымирания экономики и расширения импорта из Украины.
Польские фермеры снова будут протестовать через украинское зерно
Протест организуется перед представительством Европейской комиссии. После этого протестующие планируют отправиться в Национальный театр.
Организатором протеста выступает Союз сельскохозяйственных организаций, в которую входит 21 объединение польских фермеров.
Фермеры будут выступать против:
соглашения с Mercosur — экономический союз государств в Южной Америке;
зеленый курс;
импорта из Украины;
уничтожение польских лесов и охота;
вымирание польской экономики.
Протесты польских фермеров и блокада украинской границы
В 2023 году началась первая волна блокады на украинско-польской границе. Тогда же польские протестующие потребовали возвращения в практику выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков. Протесты в свою очередь привели к нарушению логистики в сельскохозяйственной сфере и других секторах.
После нескольких раундов переговоров между Киевом и Варшавой в апреле 2024 года движение грузового транспорта на границе удалось разблокировать.
Однако польские фермеры после этого еще несколько раз восстанавливали блокады.
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