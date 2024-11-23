Польские фермеры снова протестуют на границе с Украиной, ограничивая движение грузовиков с зерном.

Что известно о возобновлении протестов польских фермеров на границе с Украиной

Известно, что протесты возобновились с утра на пункте пропуска "Медика". Там была перекрыта дорога к пограничному переходу с Украиной.

По словам организаторов протеста, митинг проходит из-за невыполнения требований по сохранению уровня сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года.

Еще одной причиной протеста является беспокойство фермеров о подписании ЕС соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки.

Фермеры перекрыли дорогу, на пешеходном переходе, на железнодорожном виадуке не пропускают грузовики из Украины.

Грузовики, которые будут следовать из Польши в Украину, будут пропускать только по одному в час. Легковые автомобили, автобусы, транспорт с гуманитарной помощью и военные.

По информации Госпогранслужбы Украины, в настоящее время скопления грузовиков перед пунктом пропуска на выезд из Украины не наблюдается.

На въезд в Украину находится около 150 грузовиков.

По предварительной информации, польские фермеры планируют проводить протесты по меньшей мере в течение двух ближайших суток с возможным продолжением.

Как в Польше реагируют на возобновление протестов фермеров на украинской границе

По словам спикера Подкарпатского воеводства Бартоша Губерната, в настоящее время власти Польши готовят соответствующий законопроект о сохранении суммы налога в этом году на уровне 2023 года.

Из-за нехватки средств в государственном бюджете проект был снят с последующей процедуры, — объясняет Губернат. Поделиться

Он также добавил, что фермеры, пострадавшие от погодных катаклизмов и убытки которых превысили 30% среднегодового производства, могут обратиться в Агентство по реструктуризации и модернизации сельского хозяйства за помощью.

Он также напомнил, что когда речь шла о соглашении о свободной торговле ЕС со странами МЕРКОСУР, премьер-министр Дональд Туск и правительство "четко дали понять, что это соглашение не будет подписано".

Как передают журналисты, фермеры заявляют, что если соглашение не будет достигнуто, они намерены протестовать до конца года круглосуточно.