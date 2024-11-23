Польские фермеры снова протестуют на границе с Украиной, ограничивая движение грузовиков с зерном.
Главные тезисы
- Польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной, требуя сохранения уровня сельскохозяйственного налога и против договора ЕС с странами Южной Америки.
- Власти Польши готовят законопроект о поддержке фермеров, пострадавших от погодных катаклизмов, и рассматривают сохранение налога на уровне 2023 года.
- Протесты фермеров планируют продолжаться не менее двух дней, с возможным дальнейшим продлением в случае невыполнения требований.
- Фермеры перекрыли дорогу на границе и ограничили движение грузовиков, пропуская их только по одному в час.
- Власти Польши планируют реагировать на протесты фермеров, в том числе рассмотрением законопроекта о сохранении налога и контролем ситуации на границе с Украиной.
Что известно о возобновлении протестов польских фермеров на границе с Украиной
Известно, что протесты возобновились с утра на пункте пропуска "Медика". Там была перекрыта дорога к пограничному переходу с Украиной.
По словам организаторов протеста, митинг проходит из-за невыполнения требований по сохранению уровня сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года.
Еще одной причиной протеста является беспокойство фермеров о подписании ЕС соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки.
Фермеры перекрыли дорогу, на пешеходном переходе, на железнодорожном виадуке не пропускают грузовики из Украины.
Грузовики, которые будут следовать из Польши в Украину, будут пропускать только по одному в час. Легковые автомобили, автобусы, транспорт с гуманитарной помощью и военные.
По информации Госпогранслужбы Украины, в настоящее время скопления грузовиков перед пунктом пропуска на выезд из Украины не наблюдается.
На въезд в Украину находится около 150 грузовиков.
По предварительной информации, польские фермеры планируют проводить протесты по меньшей мере в течение двух ближайших суток с возможным продолжением.
Как в Польше реагируют на возобновление протестов фермеров на украинской границе
По словам спикера Подкарпатского воеводства Бартоша Губерната, в настоящее время власти Польши готовят соответствующий законопроект о сохранении суммы налога в этом году на уровне 2023 года.
Он также добавил, что фермеры, пострадавшие от погодных катаклизмов и убытки которых превысили 30% среднегодового производства, могут обратиться в Агентство по реструктуризации и модернизации сельского хозяйства за помощью.
Он также напомнил, что когда речь шла о соглашении о свободной торговле ЕС со странами МЕРКОСУР, премьер-министр Дональд Туск и правительство "четко дали понять, что это соглашение не будет подписано".
Как передают журналисты, фермеры заявляют, что если соглашение не будет достигнуто, они намерены протестовать до конца года круглосуточно.
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