Польские фермеры планируют заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной

Польские местные фермеры намерены снова начать забастовку перед пунктом пропуска "Медика - Шегини".

Фермеры в Польше возобновляют забастовки

Согласно последним данным, новый митинг начнется 23 ноября с 9:00 по киевскому времени.

Об этом предупреждает Государственная таможенная служба Украины.

Вниманию международных перевозчиков! По предварительной информации польской стороны, местные фермеры планируют начать забастовку перед пунктом пропуска “Медика — Шегини” 23 ноября с 9:00 по киевскому времени, — сказано в сообщении. Поделиться

Польские таможенники также предупреждают о том, что участники протестов планируют пропускать автобусы и легковые автомобили в оба направления без изменений.

Что важно понимать, ограничения будут касаться грузовых транспортных средств:

на въезд в Украину — по 1 грузовику в течение часа;

на выезд из Украины движение грузовиков весом более 3,5 т блокируется полностью.

Кроме того, указано, что оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме.

В случае начала забастовки и дальнейших изменений ситуации будем информировать вас дополнительно. Поделиться

Фото: facebook.com/UkraineCustoms

Польша ужесточила требования к международным перевозкам на своей территории

Как уже упоминалось ранее, с 1 ноября польские власти ввели обязательную электронную регистрацию для иностранных перевозчиков, в том числе украинских.

Перевозчики будут обязаны зарегистрировать свои перевозки в системе электронного надзора за транспортом (SENT) до пересечения польской границы, независимо от типа перевозимого груза. Поделиться

Также сообщается, что водитель транспортного средства обязан постоянно иметь регистрационный номер RMPD из системы SENT или заменяемый документ.

По словам польских властей, компании из стран, не входящих в ЕС, Швейцарию и Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA), также должны обеспечить постоянную передачу геолокационных данных транспортного средства.