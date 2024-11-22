Польские фермеры планируют заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной

Польские местные фермеры намерены снова начать забастовку перед пунктом пропуска "Медика - Шегини".
Главные тезисы
- Польские фермеры готовятся к новой забастовке на границе с Украиной.
- Профессиональные таможенники в Польше принимают меры, предусмотренные в случае возобновления протестов.
- Польша также ужесточает требования к международным перевозкам на своей территории.
Фермеры в Польше возобновляют забастовки
Согласно последним данным, новый митинг начнется 23 ноября с 9:00 по киевскому времени.
Об этом предупреждает Государственная таможенная служба Украины.
Польские таможенники также предупреждают о том, что участники протестов планируют пропускать автобусы и легковые автомобили в оба направления без изменений.
Что важно понимать, ограничения будут касаться грузовых транспортных средств:
на въезд в Украину — по 1 грузовику в течение часа;
на выезд из Украины движение грузовиков весом более 3,5 т блокируется полностью.
Кроме того, указано, что оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме.
Польша ужесточила требования к международным перевозкам на своей территории
Как уже упоминалось ранее, с 1 ноября польские власти ввели обязательную электронную регистрацию для иностранных перевозчиков, в том числе украинских.
Также сообщается, что водитель транспортного средства обязан постоянно иметь регистрационный номер RMPD из системы SENT или заменяемый документ.
По словам польских властей, компании из стран, не входящих в ЕС, Швейцарию и Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA), также должны обеспечить постоянную передачу геолокационных данных транспортного средства.
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