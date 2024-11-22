Польські фермери планують заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною

Польські місцеві фермери мають намір знову розпочати страйк перед пунктом пропуску "Медика – Шегині".

Фермери у Польщі поновлюють страйки

Згідно з останніми даними, новий мітинг розпочнеться 23 листопада з 9:00 години за київським часом.

Про це попереджає Державна митна служба України.

До уваги міжнародних перевізників! За попередньою інформацією польської сторони, місцеві фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску «Медика — Шегині» 23 листопада з 9:00 год. за київським часом, — йдеться в повідомленні. Поширити

Польські митники також попереджають про те, що учасники страйків планують пропускати автобуси і легкові авто в обидва напрямки без змін.

Що важливо розуміти, обмеження стосуватимуться вантажних транспортних засобів:

на вʼїзд в Україну — по 1 вантажівці впродовж години;

на виїзд з України — рух вантажівок вагою більше 3,5 т блокується повністю.

Окрім того, наголошується, що наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.

У разі початку страйку та про подальші зміни ситуації інформуватимемо вас додатково. Поширити

Фото: facebook.com/UkraineCustoms

Польща посилила вимоги до міжнародних перевезень на своїй території

Як уже згадувалося раніше, з 1 листопада польська влада ввела обов'язкову електронну реєстрацію для іноземних перевізників, зокрема українських.

Перевізники будуть зобов’язані зареєструвати свої перевезення в системі електронного нагляду за транспортом (SENT) до перетину польського кордону, незалежно від типу вантажу, що перевозиться. Поширити

Також наголошується, що водій транспортного засобу зобов'язаний постійно мати при собі реєстраційний номер RMPD з системи SENT або замінний документ.

За словами польської влади, компанії з країн, що не входять до ЄС, Швейцарії та Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA), також повинні забезпечити постійне передавання геолокаційних даних транспортного засобу.