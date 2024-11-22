Польські фермери планують заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною
Категорія
Економіка
Дата публікації

Польські фермери планують заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною

Державна митна служба України
Медика
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Польські місцеві фермери мають намір знову розпочати страйк перед пунктом пропуску "Медика – Шегині".

Головні тези:

  • Польські фермери готуються до нового страйку на кордоні з Україною.
  • Професійні митники у Польщі вживають заходи передбачені в разі поновлення протестів.
  • Польща також посилює вимоги до міжнародних перевезень на своїй території.

Фермери у Польщі поновлюють страйки

Згідно з останніми даними, новий мітинг розпочнеться 23 листопада з 9:00 години за київським часом.

Про це попереджає Державна митна служба України.

До уваги міжнародних перевізників! За попередньою інформацією польської сторони, місцеві фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску «Медика — Шегині» 23 листопада з 9:00 год. за київським часом, — йдеться в повідомленні.

Польські митники також попереджають про те, що учасники страйків планують пропускати автобуси і легкові авто в обидва напрямки без змін.

Що важливо розуміти, обмеження стосуватимуться вантажних транспортних засобів:

  • на вʼїзд в Україну — по 1 вантажівці впродовж години;

  • на виїзд з України — рух вантажівок вагою більше 3,5 т блокується повністю.

Окрім того, наголошується, що наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.

У разі початку страйку та про подальші зміни ситуації інформуватимемо вас додатково.

Фото: facebook.com/UkraineCustoms

Польща посилила вимоги до міжнародних перевезень на своїй території

Як уже згадувалося раніше, з 1 листопада польська влада ввела обов'язкову електронну реєстрацію для іноземних перевізників, зокрема українських.

Перевізники будуть зобов’язані зареєструвати свої перевезення в системі електронного нагляду за транспортом (SENT) до перетину польського кордону, незалежно від типу вантажу, що перевозиться.

Також наголошується, що водій транспортного засобу зобов'язаний постійно мати при собі реєстраційний номер RMPD з системи SENT або замінний документ.

За словами польської влади, компанії з країн, що не входять до ЄС, Швейцарії та Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA), також повинні забезпечити постійне передавання геолокаційних даних транспортного засобу.

Вантажівка повинна мати локатор або зовнішню систему локалізації, і водій зобов'язаний вмикати локатор перед початком перевезення.

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