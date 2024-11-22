Польські фермери планують заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною

Польські місцеві фермери мають намір знову розпочати страйк перед пунктом пропуску "Медика – Шегині".
Головні тези:
- Польські фермери готуються до нового страйку на кордоні з Україною.
- Професійні митники у Польщі вживають заходи передбачені в разі поновлення протестів.
- Польща також посилює вимоги до міжнародних перевезень на своїй території.
Фермери у Польщі поновлюють страйки
Згідно з останніми даними, новий мітинг розпочнеться 23 листопада з 9:00 години за київським часом.
Про це попереджає Державна митна служба України.
Польські митники також попереджають про те, що учасники страйків планують пропускати автобуси і легкові авто в обидва напрямки без змін.
Що важливо розуміти, обмеження стосуватимуться вантажних транспортних засобів:
на вʼїзд в Україну — по 1 вантажівці впродовж години;
на виїзд з України — рух вантажівок вагою більше 3,5 т блокується повністю.
Окрім того, наголошується, що наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.
Польща посилила вимоги до міжнародних перевезень на своїй території
Як уже згадувалося раніше, з 1 листопада польська влада ввела обов'язкову електронну реєстрацію для іноземних перевізників, зокрема українських.
Також наголошується, що водій транспортного засобу зобов'язаний постійно мати при собі реєстраційний номер RMPD з системи SENT або замінний документ.
За словами польської влади, компанії з країн, що не входять до ЄС, Швейцарії та Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA), також повинні забезпечити постійне передавання геолокаційних даних транспортного засобу.
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