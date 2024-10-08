Польские фермеры планируют снова заблокировать границу с Украиной
Категория
Мир
Дата публикации

Польские фермеры планируют снова заблокировать границу с Украиной

Государственная таможенная служба Украины
Польские фермеры планируют снова заблокировать границу с Украиной
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8 октября польские фермеры могут заблокировать движение грузовых транспортных средств перед одним из пунктов пропуска. Речь идет о пункте пропуска "Медика-Шегини".

Главные тезисы

  • Польские фермеры планируют заблокировать границу с Украиной из-за негативного влияния дешевого украинского зерна на цены и конкурентоспособность их продукции.
  • Блокировка пункта пропуска 'Медика-Шегини' может продлиться до конца 2024 года, создавая напряженную обстановку между фермерами и правительством.
  • Премьер-министр Польши призвал фермеров прекратить блокирование границы, обращая внимание на сложную экономическую ситуацию в Украине.

Польские фермеры готовятся заблокировать пункт пропуска "Медика-Шегини"

Как отмечается, блокировка движения, согласно информации от польской стороны, продлится до 31 декабря 2024 года.

В настоящее время оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме, сообщили в ГНСУ.

Блокировка границы с Украиной польскими фермерами

Польские фермеры начали блокаду границы с Украиной из-за большого количества украинского зерна, которое, по мнению поляков, снижает цены на их продукцию и делает ее менее конкурентоспособной.

Фермеры в Польше утверждают, что это негативно влияет на их доходы, ведь украинское зерно продается по более низким ценам, что снижает стоимость местной продукции.

Из-за этого возникло значительное напряжение между фермерами и правительством Польши, которое также повлияло на экономические отношения с Украиной.

В конце апреля этого года польские фермеры разблокировали контрольно-пропускной пункт "Рава-Русская" на границе с Украиной для проезда грузовиков. В то же время на въезд в Польшу и дальше не пропускались грузовики, которые перемещают зерновые культуры.

Вскоре премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, подчеркнув, что Украина сейчас находится в крайне сложной ситуации.

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Польские фермеры планируют снова заблокировать границу с Украиной

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