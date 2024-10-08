Польские фермеры планируют снова заблокировать границу с Украиной

8 октября польские фермеры могут заблокировать движение грузовых транспортных средств перед одним из пунктов пропуска. Речь идет о пункте пропуска "Медика-Шегини".

Польские фермеры готовятся заблокировать пункт пропуска "Медика-Шегини"

Как отмечается, блокировка движения, согласно информации от польской стороны, продлится до 31 декабря 2024 года.

В настоящее время оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме, сообщили в ГНСУ. Поделиться

Блокировка границы с Украиной польскими фермерами

Польские фермеры начали блокаду границы с Украиной из-за большого количества украинского зерна, которое, по мнению поляков, снижает цены на их продукцию и делает ее менее конкурентоспособной.

Фермеры в Польше утверждают, что это негативно влияет на их доходы, ведь украинское зерно продается по более низким ценам, что снижает стоимость местной продукции.

Из-за этого возникло значительное напряжение между фермерами и правительством Польши, которое также повлияло на экономические отношения с Украиной.

В конце апреля этого года польские фермеры разблокировали контрольно-пропускной пункт "Рава-Русская" на границе с Украиной для проезда грузовиков. В то же время на въезд в Польшу и дальше не пропускались грузовики, которые перемещают зерновые культуры.