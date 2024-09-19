Сильная засуха и пересыхание почв на юге Украины помешало севу озимых зерновых культур.
Главные тезисы
- Сильная засуха и пересыхание почв на юге Украины затрудняют посев озимых культур, уменьшая посевные территории и угрожая сокращением урожая.
- Потеря рабочей силы из-за мобилизации и загрязнения земель минами усложняет процесс выращивания сельскохозяйственной продукции в Украине.
- Украина продолжает демонстрировать свою глобальную роль в продовольственной безопасности, снабжая зерном страны Африки и Азии в условиях войны и давления со стороны России.
- По результатам работы экспортного морского коридора Украина транспортировала большое количество грузов, что помогает укреплять позиции страны на рынке глобальной продовольственной безопасности.
- Отмечается, что в условиях засухи урожай озимых культур в Украине может сократиться на более чем половину, что создает серьезные вызовы для украинского сельского хозяйства.
Что известно о серьезных проблемах с посевом озимых культур
Отмечается, что в результате потери части посевных территорий из-за преступного вторжения оккупационной армии РФ производство пшеницы в Украине сократилось примерно на треть по сравнению с довоенным уровнем.
При этом в течение первых двух недель сентября температура в Украине сохраняется на уровне выше нормы, что еще больше ухудшает условия для посева озимых кильтур.
Сейчас площадь засеянных полей почти на половину меньше аналогичного периода в прошлом году.
По словам директора украинской агрокомпании HarvEast Дмитрия Кушнира, земля слишком сухая для посева озимых культур.
Регионы, которые сейчас оккупированы Россией, ранее были важными сельскохозяйственными производителями, тогда как фермеры в других частях Украины работают, несмотря на загрязнение земель минами и неразорванными боеприпасами и нехватку рабочей силы из-за мобилизации.
Что известно о результатах работы зернового коридора
За более чем год работы экспортного морского коридора Украина транспортировала 70 млн тонн грузов. Из украинских портов вышли более 2,5 тыс. судов.
По словам президента Владимира Зеленского, несмотря на войну и российский террор, Украина продолжает быть донором глобальной продовольственной безопасности для десятков стран мира и увеличивает возможности.
По его словам, благодаря гуманитарной инициативе "Зерно из Украины" доставили в Эфиопию, Сомали, Йемен и Судан.
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