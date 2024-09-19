Что известно о серьезных проблемах с посевом озимых культур

Отмечается, что в результате потери части посевных территорий из-за преступного вторжения оккупационной армии РФ производство пшеницы в Украине сократилось примерно на треть по сравнению с довоенным уровнем.

При этом в течение первых двух недель сентября температура в Украине сохраняется на уровне выше нормы, что еще больше ухудшает условия для посева озимых кильтур.

Сейчас площадь засеянных полей почти на половину меньше аналогичного периода в прошлом году.

Сев озимых

По словам директора украинской агрокомпании HarvEast Дмитрия Кушнира, земля слишком сухая для посева озимых культур.

Мы можем быть уверены в уменьшении площадей посевов рапса в Украине, поскольку время его посева скоро истечет. Что касается пшеницы и ячменя, у нас еще есть время, — объясняет Кушнир. Поделиться

Регионы, которые сейчас оккупированы Россией, ранее были важными сельскохозяйственными производителями, тогда как фермеры в других частях Украины работают, несмотря на загрязнение земель минами и неразорванными боеприпасами и нехватку рабочей силы из-за мобилизации.

Что известно о результатах работы зернового коридора

За более чем год работы экспортного морского коридора Украина транспортировала 70 млн тонн грузов. Из украинских портов вышли более 2,5 тыс. судов.

По словам президента Владимира Зеленского, несмотря на войну и российский террор, Украина продолжает быть донором глобальной продовольственной безопасности для десятков стран мира и увеличивает возможности.

По его словам, благодаря гуманитарной инициативе "Зерно из Украины" доставили в Эфиопию, Сомали, Йемен и Судан.