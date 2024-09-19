Сильна посуха і пересихання грунтів на півдні України стало назаваді сівбі озимих зернових культур.
Головні тези:
- Посуха та пересихання грунтів ускладнюють сівбу озимих культур в Україні, призводячи до зменшення посівних територій та загрози скорочення врожаю.
- Озимі культури в Україні можуть скоротитись більш ніж на половину через негативний вплив посухи.
- Фермери в Україні стикаються з втратою робочої сили через мобілізацію та забруднення земель мінами, що ускладнює процес вирощування сільськогосподарської продукції.
- Україна продовжує бути глобальним донором продовольчої безпеки, незважаючи на війну та російський тиск, постачаючи зерно в країни Африки та Азії.
- Експортний морський коридор України активно працює, транспортуючи великі обсяги вантажів та допомагаючи зміцнювати позиції країни на ринку глобальної продовольчої безпеки.
Що відомо про серйозні проблеми із сівбою озимих культур
Зазначається, що внаслідок втрати частини посівних територій через злочинне вторгнення окупаційної армії РФ виробництво пшениці в Україні скоротилось приблизно на третину порівняно із довоєнним рівнем.
При цьому протягом перших двох тижнів вересня температура в Україні зберігається на рівні, вищому за норму, що ще більше погіршує умови для сівби озимих кільтур.
Наразі площа засіяних полів майже на половину менша за аналогічний період у минулому році.
За словами директора української агрокомпанії HarvEast Дмитра Кушніра, земля занадто суха для посіву озимих культур.
Регіони, що зараз окуповані Росією, раніше були важливими сільськогосподарськими виробниками, тоді як фермери в інших частинах України працюють, попри забруднення земель мінами та нерозірваними боєприпасами й нестачу робочої сили через мобілізацію.
Що відомо про результати роботи зернового коридору
За понад рік роботи експортного морського коридору Україна транспортувала 70 млн тонн вантажів. З українських портів вийшли понад 2,5 тис суден.
За словами президента Володимира Зеленського, попри війну і російський терор, Україна продовжує бути донором глобальної продовольчої безпеки для десятків країн світу та нарощує спроможності.
За його словами, завдяки гуманітарній ініціативі "Зерно з України" доставили в Ефіопію, Сомалі, Ємен та Судан.
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