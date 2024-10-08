Польські фермери планують знову заблокувати кордон з Україною

8 жовтня польські фермери можуть заблокувати рух вантажних транспортних засобів перед одним із пунктів пропуску. Мова йде про пункт пропуску "Медика-Шегині".
Головні тези:
- Польські фермери планують заблокувати кордон з Україною перед пунктом пропуску “Медика-Шегині” 8 жовтня.
- Конфлікт виник між фермерами в Польщі та урядом через велику кількість українського зерна, яке знижує ціни на місцеву продукцію.
- Блокада кордону може вплинути на економічні відносини між Польщею та Україною.
Польські фермери готуються заблокувати пункт пропуску "Медика-Шегині"
Як зазначається, блокування руху, згідно з інформацією від польської сторони, триватиме до 31 грудня 2024 року.
Блокування кордону з Україною польськими фермерами
Польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною через велику кількість українського зерна, яке, на думку поляків, знижує ціни на їхню продукцію і робить її менш конкурентоспроможною.
Фермери в Польщі стверджують, що це негативно впливає на їхні доходи, адже українське зерно продається за нижчими цінами, що знижує вартість місцевої продукції.
Через це виникла значна напруга між фермерами та урядом Польщі, яка також вплинула на економічні відносини з Україною.
Наприкінці квітня цього року польські фермери розблокували контрольно-пропускний пункт "Рава-Руська" на кордоні з Україною для проїзду вантажівок. Водночас на в’їзд до Польщі і надалі не пропускались вантажівки, які переміщують зернові культури.
Невдовзі перед тим прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною, наголосивши, що Україна зараз перебуває у вкрай складній ситуації.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-