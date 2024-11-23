Польські фермери знову протестують на кордоні з Україною, обмежуючи рух вантажівок з зерном.

Що відомо про відновлення протестів польських фермерів на кордоні з Україною

Відомо, що протести відновились з ранку на пункті пропуску "Медика". Там було перекрито дорогу до прикордонного переходу з Україною.

За словами організаторів протесту, мітинг відбувається через невиконання вимог щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року.

Ще однією причиною протесту є занепокоєння фермерів щодо підписання ЄС угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.

Фермери перекрили дорогу, на пішохідному переході, на залізничному віадуку не пропускають вантажівки з України.

Вантажівки, які прямуватимуть з Польщі в Україну, пропускатимуть лише по одній на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспорт з гуманітарною допомогою та військові.

За інформацією Держприкордонслужби України, наразі скупчення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається.

На в'їзд в Україну знаходиться близько 150 вантажівок.

За попередньою інформацією, польські фермери планують проводити протести щонайменше протягом двох найближчих діб із ймовірним продовженням.

Як у Польщі реагують на відновлення протестів фермерів на українському кордоні

За словами речника Підкарпатського воєводства Бартоша Губерната, наразі влада Польщі готує відповідний законопроєкт про стосовно збереження суми податку цього року на рівні 2023 року.

Через брак коштів у державному бюджеті проєкт було знято з подальшої процедури, — пояснює Губернат. Поширити

Він також додав, що фермери, які постраждалих від погодних катаклізмів і збитки яких перевищили 30% середньорічного виробництва, можуть звернутись до Агентства з реструктуризації та модернізації сільського господарства за допомогою.

Він також нагадав, що коли мова йшла про угоду про вільну торгівлю ЄС з країнами МЕРКОСУР, прем'єр-міністр Дональд Туск і уряд "чітко дали зрозуміти, що ця угода не буде підписана".

Як передають журналісти, фермери заявляють, що якщо угода не буде досягнута, вони мають намір протестувати до кінця року цілодобово.