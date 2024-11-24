Будут ли продолжать польские фермеры блокаду границы — ответ ГНСУ

Польские фермеры заблокировали пропускной пункт "Медика-Шегини" на границе с Украиной на двое суток. Однако протест может продлиться и на больший срок.
Главные тезисы
- Польские фермеры блокируют границу с Украиной из-за невыполнения норм по сохранению уровня сельскохозяйственного налога в Польше и обеспокоенности по соглашению о свободной торговле с Южной Америкой.
- Блокада создает ограничения для грузовиков на границе, которые могут пересечь пункт пропуска только по одному в час, что затрудняет транспортировку товаров между странами.
- Протесты, начавшиеся на двое суток, могут продлиться на неопределенный срок, что вызывает неопределенность и возможные проблемы для перевозчиков и бизнеса.
- Представитель ГНСУ сообщил, что польские фермеры могут продолжить акцию даже дольше 48 часов, что может усугубить ситуацию на границе и вызвать дополнительные задержки.
Какая ситуация сейчас на пункте пропуска "Медика-Шегини"
Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, польские фермеры, начали 23 ноября около 10:00.
Демченко напомнил, что польские фермеры ограничивают движение грузовиков весом более 3,5 тонн. По его словам, на направлении "Медика-Шегини" нет длинных очередей из грузовиков.
Ранее аграрии объявили, что будут пропускать не более одного грузовика в час.
Спикер напомнил, что водителям не обязательно находиться физически на пункте пропуска. Зарегистрировавшимся в электронной очереди придет сообщение, в какой день и время можно пересечь границу.
Что известно о возобновлении протестов польских фермеров на границе с Украиной
Известно, что протесты возобновились с утра на пункте пропуска "Медика". Там была перекрыта дорога к пограничному переходу с Украиной.
По словам организаторов протеста, митинг проходит из-за невыполнения требований по сохранению уровня сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года.
Еще одной причиной протеста является обеспокоенность фермеров подписания ЕС соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки.
Фермеры перекрыли дорогу, на пешеходном переходе, на железнодорожном виадуке не пропускают грузовики из Украины.
Грузовики, которые будут следовать из Польши в Украину, будут пропускать только по одному в час. Легковые автомобили, автобусы, транспорт с гуманитарной помощью и военные.
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