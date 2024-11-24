Будут ли продолжать польские фермеры блокаду границы — ответ ГНСУ

Польские фермеры заблокировали пропускной пункт "Медика-Шегини" на границе с Украиной на двое суток. Однако протест может продлиться и на больший срок.

Какая ситуация сейчас на пункте пропуска "Медика-Шегини"

Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, польские фермеры, начали 23 ноября около 10:00.

По той информации, которую у Украины есть от польских коллег, такие действия могут длиться 48 часов. Но польские коллеги не исключают, что акция фермеров может продолжаться и дольше, — сообщил представитель. Поделиться

Демченко напомнил, что польские фермеры ограничивают движение грузовиков весом более 3,5 тонн. По его словам, на направлении "Медика-Шегини" нет длинных очередей из грузовиков.

Ранее аграрии объявили, что будут пропускать не более одного грузовика в час.

Спикер напомнил, что водителям не обязательно находиться физически на пункте пропуска. Зарегистрировавшимся в электронной очереди придет сообщение, в какой день и время можно пересечь границу.

Что известно о возобновлении протестов польских фермеров на границе с Украиной

Известно, что протесты возобновились с утра на пункте пропуска "Медика". Там была перекрыта дорога к пограничному переходу с Украиной.

По словам организаторов протеста, митинг проходит из-за невыполнения требований по сохранению уровня сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года.

Еще одной причиной протеста является обеспокоенность фермеров подписания ЕС соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки.

Фермеры перекрыли дорогу, на пешеходном переходе, на железнодорожном виадуке не пропускают грузовики из Украины.

Грузовики, которые будут следовать из Польши в Украину, будут пропускать только по одному в час. Легковые автомобили, автобусы, транспорт с гуманитарной помощью и военные.