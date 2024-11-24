Чи будуть продовжувати польські фермери блокаду кордону — відповідь ДПСУ
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Чи будуть продовжувати польські фермери блокаду кордону — відповідь ДПСУ

Чи будуть продовжувати польські фермери блокаду кордону — відповідь ДПСУ
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Польські фермери заблокували пропускний пункт "Медика-Шегині" на кордоні з Україною на дві доби. Проте протест може продовжитися і на більший термін.

Головні тези:

  • Польські фермери продовжують блокувати кордонний пункт “Медика-Шегині” на перші півтори доби, але акцію можуть продовжити на невизначений термін.
  • Протести спровоковані невиконанням норм щодо збереження рівня сільськогосподарського податку в Польщі у 2024 році та занепокоєнням фермерів щодо угоди про вільну торгівлю з Південною Америкою.
  • Блокада доріг та пунктів пропуску створює обмеження для вантажівок, що спрямовуються на кордоні між Польщею та Україною, які можуть перетнути кордон лише по одній на годину.

Яка ситуація наразі на пункті пропуску "Медика-Шегині”

Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, польські фермери, почали 23 листопада близько 10:00.

За тією інформацією, яку Україна має від польських колег, такі дії можуть тривати 48 годин. Але польські колеги не виключають, що акція фермерів може тривати і довше, — повідомив речник.

Демченко нагадав, що польські фермери обмежують рух вантажівок вагою понад 3,5 тонни. За його словами, на напрямку "Медика-Шегині" немає довгих черг із вантажівок.

Раніше аграрії оголосили, що пропускатимуть не більше однієї вантажівки на годину.

Речник нагадав, що водіям не обовʼязково перебувати фізично на пункті пропуску. Тим, хто зареєструвався в електронній черзі, прийде повідомлення, в який день та час можна перетнути кордон.

Що відомо про відновлення протестів польських фермерів на кордоні з Україною

Відомо, що протести відновились з ранку на пункті пропуску "Медика". Там було перекрито дорогу до прикордонного переходу з Україною.

За словами організаторів протесту, мітинг відбувається через невиконання вимог щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року.

Ще однією причиною протесту є занепокоєння фермерів щодо підписання ЄС угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.

Фермери перекрили дорогу, на пішохідному переході, на залізничному віадуку не пропускають вантажівки з України.

Вантажівки, які прямуватимуть з Польщі в Україну, пропускатимуть лише по одній на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспорт з гуманітарною допомогою та військові.

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