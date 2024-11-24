Чи будуть продовжувати польські фермери блокаду кордону — відповідь ДПСУ

Польські фермери заблокували пропускний пункт "Медика-Шегині" на кордоні з Україною на дві доби. Проте протест може продовжитися і на більший термін.

Яка ситуація наразі на пункті пропуску "Медика-Шегині”

Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, польські фермери, почали 23 листопада близько 10:00.

За тією інформацією, яку Україна має від польських колег, такі дії можуть тривати 48 годин. Але польські колеги не виключають, що акція фермерів може тривати і довше, — повідомив речник. Поширити

Демченко нагадав, що польські фермери обмежують рух вантажівок вагою понад 3,5 тонни. За його словами, на напрямку "Медика-Шегині" немає довгих черг із вантажівок.

Раніше аграрії оголосили, що пропускатимуть не більше однієї вантажівки на годину.

Речник нагадав, що водіям не обовʼязково перебувати фізично на пункті пропуску. Тим, хто зареєструвався в електронній черзі, прийде повідомлення, в який день та час можна перетнути кордон.

Що відомо про відновлення протестів польських фермерів на кордоні з Україною

Відомо, що протести відновились з ранку на пункті пропуску "Медика". Там було перекрито дорогу до прикордонного переходу з Україною.

За словами організаторів протесту, мітинг відбувається через невиконання вимог щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року.

Ще однією причиною протесту є занепокоєння фермерів щодо підписання ЄС угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.

Фермери перекрили дорогу, на пішохідному переході, на залізничному віадуку не пропускають вантажівки з України.

Вантажівки, які прямуватимуть з Польщі в Україну, пропускатимуть лише по одній на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспорт з гуманітарною допомогою та військові.