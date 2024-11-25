Фермеры из Польши, которые проводят акции протеста на пункте пропуска Медика, приостановили блокировку сроком до 10 декабря, позволяя главе Минсельхоза Польши ответить на выдвинутые требования.

Что известно об угрозах польских фермеров полностью заблокировать границу с Украиной

Журналисты польского издания TOK FM ссылаются на заявление соорганизатора протеста, лидера организации "Обманутая деревня" Романа Кондрува, который отметил, что протесты приостановлены, однако не прекращены.

Мы даем министру время, и если ничего не будет решено, то обязательно снова выйдем к границе. И это уже будет массовый протест, акции будут на всей восточной границе, — предупредил Кондрув. Поделиться

Протесты польских фермеров на границе с Украиной

Акция не связана напрямую с Украиной. Фермеров беспокоило соглашение о свободной торговле между ЕС и странами Южной Америки.

Что известно о возобновлении протестов польских фермеров на границе с Украиной

Польские фермеры заблокировали пропускной пункт "Медика-Шегини" на границе с Украиной на двое суток. Однако протест может продлиться и на больший срок.

Польские фермеры ограничивают движение грузовиков весом более 3,5 тонн. На направлении "Медика-Шегини" нет длинных очередей из грузовиков.

По словам организаторов протеста, митинг проходит из-за невыполнения требований по сохранению уровня сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года.

Еще одной причиной протеста является обеспокоенность фермеров подписания ЕС соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки.

Фермеры перекрыли дорогу, на пешеходном переходе, на железнодорожном виадуке не пропускают грузовики из Украины.

Грузовики, которые будут следовать из Польши в Украину, будут пропускать только по одному в час. Легковые автомобили, автобусы, транспорт с гуманитарной помощью и военные.