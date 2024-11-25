Фермеры из Польши, которые проводят акции протеста на пункте пропуска Медика, приостановили блокировку сроком до 10 декабря, позволяя главе Минсельхоза Польши ответить на выдвинутые требования.
Главные тезисы
- Польские фермеры проводят акции протеста на границе с Украиной, требуя сохранить уровень сельскохозяйственного налога и отказаться от соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки.
- Блокада границы с Украиной была приостановлена до 10 декабря, но фермеры угрожают возобновить протесты, если их требования не будут удовлетворены.
- Протестующие фермеры заблокировали пропускной пункт Медика-Шегини, учитывая стремление ограничить движение грузовиков из Украины, вызывая обеспокоенность и возможные проблемы в торговле между странами.
- Организаторы акций протеста подчеркивают, что меры принимаются из-за невыполнения требований по налогам и сделок о торговле, и готовы к массовым протестам, если их требования не будут услышаны.
- Решение конфликта между польскими фермерами и властями потребует компромиссов и диалога, чтобы избежать дальнейших проблем на границе с Украиной и в сельском хозяйстве страны.
Что известно об угрозах польских фермеров полностью заблокировать границу с Украиной
Журналисты польского издания TOK FM ссылаются на заявление соорганизатора протеста, лидера организации "Обманутая деревня" Романа Кондрува, который отметил, что протесты приостановлены, однако не прекращены.
Акция не связана напрямую с Украиной. Фермеров беспокоило соглашение о свободной торговле между ЕС и странами Южной Америки.
Что известно о возобновлении протестов польских фермеров на границе с Украиной
Польские фермеры заблокировали пропускной пункт "Медика-Шегини" на границе с Украиной на двое суток. Однако протест может продлиться и на больший срок.
Польские фермеры ограничивают движение грузовиков весом более 3,5 тонн. На направлении "Медика-Шегини" нет длинных очередей из грузовиков.
По словам организаторов протеста, митинг проходит из-за невыполнения требований по сохранению уровня сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года.
Еще одной причиной протеста является обеспокоенность фермеров подписания ЕС соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки.
Фермеры перекрыли дорогу, на пешеходном переходе, на железнодорожном виадуке не пропускают грузовики из Украины.
Грузовики, которые будут следовать из Польши в Украину, будут пропускать только по одному в час. Легковые автомобили, автобусы, транспорт с гуманитарной помощью и военные.
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