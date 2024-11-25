Фермери з Польщі, які проводять акції протесту на пункті пропуску Медика, призупинили блокування терміном до 10 грудня, даючі змогу очільнику Мінсільгоспу Польщі відповісти на висунуті вимоги.
Головні тези:
- Польські фермери погрожують повністю заблокувати кордон з Україною у зв'язку з відмовою розгляду їхніх вимог.
- Протести фермерів стосуються угоди про вільну торгівлю із країнами Південної Америки та підвищення сільськогосподарського податку.
- Акції протесту призупинені терміном до 10 грудня, проте можливе продовження на більший термін.
- Фермери заблокували пропускний пункт Медика-Шегині, обмежуючи рух вантажівок з України.
- Протестуємо збереження рівня сільськогосподарського податку та підписання угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.
Що відомо про погрози польських фермерів повністю заблокувати кордон з Україною
Журналісти польського видання TOK FM посилаються на заяву співорганізатора протесту, лідера організації "Обдурене село" Романа Кондрува, який зазначив, що протести призупинено, однак не припинено.
Акція не пов'язана безпосередньо з Україною. Фермерів турбувала угода про вільну торгівлю між ЄС і країнами Південної Америки. Крім того, вони були обурені ситуацією з сільськогосподарським податком.
Що відомо про поновлення протестів польських фермерів на кордоні з Україною
Польські фермери заблокували пропускний пункт "Медика-Шегині" на кордоні з Україною на дві доби. Проте протест може продовжитися і на більший термін.
Польські фермери обмежують рух вантажівок вагою понад 3,5 тонни. На напрямку "Медика-Шегині" немає довгих черг із вантажівок.
За словами організаторів протесту, мітинг відбувається через невиконання вимог щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року.
Ще однією причиною протесту є занепокоєння фермерів щодо підписання ЄС угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.
Фермери перекрили дорогу, на пішохідному переході, на залізничному віадуку не пропускають вантажівки з України.
Вантажівки, які прямуватимуть з Польщі в Україну, пропускатимуть лише по одній на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспорт з гуманітарною допомогою та військові.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-