Фермери з Польщі, які проводять акції протесту на пункті пропуску Медика, призупинили блокування терміном до 10 грудня, даючі змогу очільнику Мінсільгоспу Польщі відповісти на висунуті вимоги.

Що відомо про погрози польських фермерів повністю заблокувати кордон з Україною

Журналісти польського видання TOK FM посилаються на заяву співорганізатора протесту, лідера організації "Обдурене село" Романа Кондрува, який зазначив, що протести призупинено, однак не припинено.

Ми даємо міністру час, і якщо нічого не буде вирішено, то ми обов'язково знову вийдемо до кордону. І це вже буде масовий протест, акції будуть на всьому східному кордон, — попередив Кондрув. Поширити

Протести польських фермерів на кордоні з Україною

Акція не пов'язана безпосередньо з Україною. Фермерів турбувала угода про вільну торгівлю між ЄС і країнами Південної Америки. Крім того, вони були обурені ситуацією з сільськогосподарським податком.

Що відомо про поновлення протестів польських фермерів на кордоні з Україною

Польські фермери заблокували пропускний пункт "Медика-Шегині" на кордоні з Україною на дві доби. Проте протест може продовжитися і на більший термін.

Польські фермери обмежують рух вантажівок вагою понад 3,5 тонни. На напрямку "Медика-Шегині" немає довгих черг із вантажівок.

За словами організаторів протесту, мітинг відбувається через невиконання вимог щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року.

Ще однією причиною протесту є занепокоєння фермерів щодо підписання ЄС угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.

Фермери перекрили дорогу, на пішохідному переході, на залізничному віадуку не пропускають вантажівки з України.

Вантажівки, які прямуватимуть з Польщі в Україну, пропускатимуть лише по одній на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспорт з гуманітарною допомогою та військові.