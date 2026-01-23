Польские фермеры провели акцию протеста возле границы с Украиной — что требовали

Польские фермеры, которые 23 января собрались на публичное собрание вблизи пункта пропуска «Долгобычев-Угринов» недалеко от польско-украинской границы, завершили акцию, дорога к границе не блокировалась.

На границе с Украиной протестовали польские фермеры

Об этом сообщил генконсул Украины в Люблине Олег Куць.

Протест длился полтора часа, он недавно завершился, дорога к границе не блокировалась. Поделиться

По его словам, участие в протесте приняли несколько польских аграриев, он проходил в мирной атмосфере.

Куц поблагодарил польскую сторону за понимание, что в такой критический момент для Украины и потребности укрепления энергетической инфраструктуры страны было найдено решение, чтобы публичное собрание проходило без блокирования границы.

Он также поблагодарил польских фермеров за то, что они выражали свою позицию мирно, не препятствуя движению транспорта в направлении Украины.

Польские фермеры в пятницу протестовали против неконкурентных, по их мнению, условий импорта украинской агропродукции в Польшу, а также против подписанного торгового соглашения между ЕС и странами Южной Америки (Меркосур).

Польско-украинскую границу с ноября 2023 по январь 2024 года блокировали польские перевозчики, а с февраля по апрель 2024 года — польские аграрии. Они также протестовали против неравной конкуренции со стороны украинских фермеров и неконтролируемого наплыва сельскохозяйственных товаров из Украины.