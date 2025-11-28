Год протестов. Проевропейские митинги в Грузии продолжают собирать десятки тысяч участников — видео

В Тбилиси проходит акция протеста на 365 день от начала ежедневных митингов в столице.

Грузины протестуют против антизападной риторики властей

Ее участники сначала собрались возле Тбилисского государственного университета и оттуда направились в здание парламента Грузии.

Отмечается, что сегодня прошел год со дня заявления грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о приостановлении евроинтеграции страны до 2028 года. После этого заявили тысячи людей вышедших на улицы Тбилиси и с того времени у парламента ежедневно проходили акции протеста. Поделиться

A year ago today, Georgians flooded the streets after Georgian Dream said it would suspend EU accession. The people haven’t stopped since — protests have taken place every day in 8+ cities.



Tonight, Tbilisi is packed with protesters marching toward Parliament.



🎥 Netgazeti pic.twitter.com/OYlL7kzHiR — Rusudan Djakeli 🇬🇪🇺🇦 (@rusudanjakeli) November 28, 2025

В акции принимает участие пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее великие НПО распространили совместное заявление, в котором подвели итоги за год, заявив, что «Грузинская мечта» устроила собственному народу беспрецедентные репрессии».

В документе приводятся данные:

уголовные дела возбуждены в отношении около 160 граждан;

около 300 участников акций стали жертвами пыток и жестокого обращения;

более 600 человек были задержаны в административном порядке;

более 1000 граждан оштрафованы по политическим мотивам;

зафиксировано около 400 случаев задержаний, избиений и преследований журналистов;

приняты антидемократические законы, фактически вынуждающие гражданские организации прекращать работу.

Митинги в Тбилиси

В акции принимают участие и представители грузинской оппозиции.