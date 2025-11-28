Год протестов. Проевропейские митинги в Грузии продолжают собирать десятки тысяч участников — видео
Год протестов. Проевропейские митинги в Грузии продолжают собирать десятки тысяч участников — видео

В Тбилиси проходит акция протеста на 365 день от начала ежедневных митингов в столице.

Главные тезисы

  • Протесты в Грузии продолжаются уже год, собирая десятки тысяч участников в Тбилиси.
  • Грузины выступают за европейскую интеграцию и протестуют против антизападной риторики властей.
  • Акции поддержали лидеры оппозиционных движений, выражая решимость бороться за будущее страны в Европе.

Грузины протестуют против антизападной риторики властей

Ее участники сначала собрались возле Тбилисского государственного университета и оттуда направились в здание парламента Грузии.

Отмечается, что сегодня прошел год со дня заявления грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о приостановлении евроинтеграции страны до 2028 года. После этого заявили тысячи людей вышедших на улицы Тбилиси и с того времени у парламента ежедневно проходили акции протеста.

В акции принимает участие пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее великие НПО распространили совместное заявление, в котором подвели итоги за год, заявив, что «Грузинская мечта» устроила собственному народу беспрецедентные репрессии».

В документе приводятся данные:

  • уголовные дела возбуждены в отношении около 160 граждан;

  • около 300 участников акций стали жертвами пыток и жестокого обращения;

  • более 600 человек были задержаны в административном порядке;

  • более 1000 граждан оштрафованы по политическим мотивам;

  • зафиксировано около 400 случаев задержаний, избиений и преследований журналистов;

  • приняты антидемократические законы, фактически вынуждающие гражданские организации прекращать работу.

Митинги в Тбилиси

В акции принимают участие и представители грузинской оппозиции.

Ровно год назад Иванишвили (основатель правящей партии «Грузинская мечта» — ред.) ясно заявил, что знал с 2012 года: при его режиме Грузия не будет иметь европейского будущего, и открыто прервал процесс евроинтеграции Грузии, который является историческим выбором нашего народа. Грузинский народ продолжит идти по этому пути, — сказал лидер оппозиционного «Национального движения» Тина Бокучава.

