Год протестов. Проевропейские митинги в Грузии продолжают собирать десятки тысяч участников — видео

В Тбилиси проходит акция протеста на 365 день от начала ежедневных митингов в столице.
Главные тезисы
- Протесты в Грузии продолжаются уже год, собирая десятки тысяч участников в Тбилиси.
- Грузины выступают за европейскую интеграцию и протестуют против антизападной риторики властей.
- Акции поддержали лидеры оппозиционных движений, выражая решимость бороться за будущее страны в Европе.
Грузины протестуют против антизападной риторики властей
Ее участники сначала собрались возле Тбилисского государственного университета и оттуда направились в здание парламента Грузии.
A year ago today, Georgians flooded the streets after Georgian Dream said it would suspend EU accession. The people haven’t stopped since — protests have taken place every day in 8+ cities.— Rusudan Djakeli 🇬🇪🇺🇦 (@rusudanjakeli) November 28, 2025
Tonight, Tbilisi is packed with protesters marching toward Parliament.
🎥 Netgazeti pic.twitter.com/OYlL7kzHiR
В акции принимает участие пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Ранее великие НПО распространили совместное заявление, в котором подвели итоги за год, заявив, что «Грузинская мечта» устроила собственному народу беспрецедентные репрессии».
В документе приводятся данные:
уголовные дела возбуждены в отношении около 160 граждан;
около 300 участников акций стали жертвами пыток и жестокого обращения;
более 600 человек были задержаны в административном порядке;
более 1000 граждан оштрафованы по политическим мотивам;
зафиксировано около 400 случаев задержаний, избиений и преследований журналистов;
приняты антидемократические законы, фактически вынуждающие гражданские организации прекращать работу.
В акции принимают участие и представители грузинской оппозиции.
Ровно год назад Иванишвили (основатель правящей партии «Грузинская мечта» — ред.) ясно заявил, что знал с 2012 года: при его режиме Грузия не будет иметь европейского будущего, и открыто прервал процесс евроинтеграции Грузии, который является историческим выбором нашего народа. Грузинский народ продолжит идти по этому пути, — сказал лидер оппозиционного «Национального движения» Тина Бокучава.
