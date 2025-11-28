Рік протестів. Проєвропейські мітинги у Грузії продовжують збирати десятки тисяч учасників — відео

У Тбілісі відбувається акція протесту на 365 день від початку щоденних мітингів у столиці.

Грузини протестують проти антизахідної риторики влади

Її учасники спочатку зібралися біля Тбіліського державного університету та звідти попрямували ходою до будівлі парламенту Грузії.

Зазначається, що сьогодні минув рік від дня заяви грузинського прем'єра Іраклія Кобахідзе про зупинення євроінтеграції країни до 2028 року. Після цієї заявив тисячі людей вийшли на вулиці Тбілісі і від тоді біля парламенту щодня відбувалися акції протесту. Поширити

A year ago today, Georgians flooded the streets after Georgian Dream said it would suspend EU accession. The people haven’t stopped since — protests have taken place every day in 8+ cities.



Tonight, Tbilisi is packed with protesters marching toward Parliament.



🎥 Netgazeti

В акції бере участь п'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Раніше великі НУО поширили спільну заяву, в якій підвели підсумки за рік, заявивши, що «Грузинська мрія» влаштувала власному народу безпрецедентні репресії».

У документі наводяться дані:

кримінальні справи розпочато стосовно близько 160 громадян;

близько 300 учасників акцій стали жертвами тортур та жорстокого поводження;

понад 600 осіб було затримано в адміністративному порядку;

понад 1000 громадян оштрафовано за політичними мотивами;

зафіксовано близько 400 випадків затримань, побиття та переслідування журналістів;

прийнято антидемократичні закони, які фактично змушують громадянські організації припиняти роботу.

Мітинги у Тбілісі

В акції беруть участь і представники грузинської опозиції.