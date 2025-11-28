Рік протестів. Проєвропейські мітинги у Грузії продовжують збирати десятки тисяч учасників — відео
Рік протестів. Проєвропейські мітинги у Грузії продовжують збирати десятки тисяч учасників — відео

мітинг
Джерело:  Укрінформ

У Тбілісі відбувається акція протесту на 365 день від початку щоденних мітингів у столиці.

Головні тези:

  • Грузини продовжують щоденні мітинги на підтримку європейської інтеграції та протесту проти антизахідної політики влади.
  • Протягом року протестів було затримано, побито та оштрафовано сотні активістів та журналістів.
  • Акцію підтримала лідерка опозиційного руху, яка висловила рішучість народу продовжувати боротьбу за європейське майбутнє.

Грузини протестують проти антизахідної риторики влади

Її учасники спочатку зібралися біля Тбіліського державного університету та звідти попрямували ходою до будівлі парламенту Грузії.

Зазначається, що сьогодні минув рік від дня заяви грузинського прем'єра Іраклія Кобахідзе про зупинення євроінтеграції країни до 2028 року. Після цієї заявив тисячі людей вийшли на вулиці Тбілісі і від тоді біля парламенту щодня відбувалися акції протесту.

В акції бере участь п'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Раніше великі НУО поширили спільну заяву, в якій підвели підсумки за рік, заявивши, що «Грузинська мрія» влаштувала власному народу безпрецедентні репресії».

У документі наводяться дані:

  • кримінальні справи розпочато стосовно близько 160 громадян;

  • близько 300 учасників акцій стали жертвами тортур та жорстокого поводження;

  • понад 600 осіб було затримано в адміністративному порядку;

  • понад 1000 громадян оштрафовано за політичними мотивами;

  • зафіксовано близько 400 випадків затримань, побиття та переслідування журналістів;

  • прийнято антидемократичні закони, які фактично змушують громадянські організації припиняти роботу.

Мітинги у Тбілісі

В акції беруть участь і представники грузинської опозиції.

Рівно рік тому Іванішвілі (засновник керівної партії «Грузинська мрія» — ред.) ясно заявив те, що знав з 2012 року: за його режиму Грузія не матиме європейського майбутнього, і відкрито перервав процес євроінтеграції Грузії, який є історичним вибором нашого народу. Грузинський народ продовжить йти цим шляхом, — сказав лідерка опозиційного «Національного руху» Тіна Бокучава.

