Рік протестів. Проєвропейські мітинги у Грузії продовжують збирати десятки тисяч учасників — відео

У Тбілісі відбувається акція протесту на 365 день від початку щоденних мітингів у столиці.
Головні тези:
- Грузини продовжують щоденні мітинги на підтримку європейської інтеграції та протесту проти антизахідної політики влади.
- Протягом року протестів було затримано, побито та оштрафовано сотні активістів та журналістів.
- Акцію підтримала лідерка опозиційного руху, яка висловила рішучість народу продовжувати боротьбу за європейське майбутнє.
Грузини протестують проти антизахідної риторики влади
Її учасники спочатку зібралися біля Тбіліського державного університету та звідти попрямували ходою до будівлі парламенту Грузії.
A year ago today, Georgians flooded the streets after Georgian Dream said it would suspend EU accession. The people haven’t stopped since — protests have taken place every day in 8+ cities.— Rusudan Djakeli 🇬🇪🇺🇦 (@rusudanjakeli) November 28, 2025
Tonight, Tbilisi is packed with protesters marching toward Parliament.
🎥 Netgazeti pic.twitter.com/OYlL7kzHiR
В акції бере участь п'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.
Раніше великі НУО поширили спільну заяву, в якій підвели підсумки за рік, заявивши, що «Грузинська мрія» влаштувала власному народу безпрецедентні репресії».
У документі наводяться дані:
кримінальні справи розпочато стосовно близько 160 громадян;
близько 300 учасників акцій стали жертвами тортур та жорстокого поводження;
понад 600 осіб було затримано в адміністративному порядку;
понад 1000 громадян оштрафовано за політичними мотивами;
зафіксовано близько 400 випадків затримань, побиття та переслідування журналістів;
прийнято антидемократичні закони, які фактично змушують громадянські організації припиняти роботу.
В акції беруть участь і представники грузинської опозиції.
Рівно рік тому Іванішвілі (засновник керівної партії «Грузинська мрія» — ред.) ясно заявив те, що знав з 2012 року: за його режиму Грузія не матиме європейського майбутнього, і відкрито перервав процес євроінтеграції Грузії, який є історичним вибором нашого народу. Грузинський народ продовжить йти цим шляхом, — сказав лідерка опозиційного «Національного руху» Тіна Бокучава.
