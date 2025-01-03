Польські фермери вийшли на мітинг проти агроімпорту з України

Польські фермерські організації пікетували 3 січня представництво Єврокомісії у Варшаві, а також Національний оперний театр, де сьогодні відбувається церемонія відкриття Польського головування в ЄС, протестуючи проти угоди про вільну торгівлю між ЄС та країнами Меркосур і імпорту української агропродукції до Польщі.

Поляки протестували проти імпорту агропродукції з України

До Варшави приїхали тисячі польських фермерів з понад 20 аграрних профспілок і товариств, об’єднаних в "Асоціацію аграрних організацій".

Аграрії протестували проти «п’яти диктатів Єврокомісії» під гаслом «5 стоп». Йдеться про угоду про вільну торгівлю між ЄС та країнами Меркосур, європейський зелений курс, імпорт української агропродукції до Польщі, знищення польських лісів і можливості полювання, а також створення перепон для розвитку польської економіки.

Фермери тримали у руках польські прапори, плакати з написами «Меркосур – банкрутство польського села», «Зелений безлад», «Геть зі злочинним для Польщі зеленим ладом», «Polexit», «Зелений лад - екотероризм» та іншими.

Під час маніфестації виступають представники різних аграрних організацій, які наголошують, що польське село страждає від диктату Єврокомісії і шкідливого зеленого курсу. Поширити

Польські аграрії також виступали проти доплат із фондів ЄС українському агросектору на шляху інтеграції до Євросоюзу, що, на їхню думку, відбуватиметься коштом втрат для місцевих фермерів.

Представники маніфестантів передали варшавському офісу Єврокомісії петицію зі своїми вимогами щодо п’яти пунктів протесту.

Своєю чергою міністр сільського господарства РП Чеслав Секерський заявив, що очікує від протестуючих фермерів детального викладення їхніх вимог. Він зазначив, що більшість їхніх вимог уряд уже виконав. За його словами, польський уряд хоче розв'язувати проблеми села шляхом діалогу. Зокрема, на 15 січня запланована третя зустріч міністра з представниками фермерських організацій, зокрема учасниками сьогоднішнього протесту.

Польські фермери повністю погрожують заблокувати кордон з Україною

Журналісти польського видання TOK FM посилаються на заяву співорганізатора протесту, лідера організації "Обдурене село" Романа Кондрува, який зазначив, що протести призупинено, однак не припинено.

Ми даємо міністру час, і якщо нічого не буде вирішено, то ми обов'язково знову вийдемо до кордону. І це вже буде масовий протест, акції будуть на всьому східному кордон, — попередив Кондрув.

Акція не пов'язана безпосередньо з Україною. Фермерів турбувала угода про вільну торгівлю між ЄС і країнами Південної Америки. Крім того, вони були обурені ситуацією з сільськогосподарським податком.