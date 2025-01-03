Польские фермеры вышли на митинг против агроимпорта из Украины

Польские фермерские организации пикетировали 3 января представительство Еврокомиссии в Варшаве, а также Национальный оперный театр, где сегодня проходит церемония открытия Польского председательства в ЕС, протестуя против соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур и импорта украинской агропродукции в Польшу.

Поляки протестовали против импорта агропродукции из Украины

В Варшаву приехали тысячи польских фермеров из более чем 20 аграрных профсоюзов и обществ, объединенных в "Ассоциацию аграрных организаций".

Аграрии протестовали против "пяти диктатов Еврокомиссии" под лозунгом "5 стоп". Речь идет о соглашении о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, европейском зеленом курсе, импорте украинской агропродукции в Польшу, уничтожении польских лесов и возможностях охоты, а также создании преград для развития польской экономики.

Фермеры держали в руках польские флаги, плакаты с надписями «Меркосур — банкротство польской деревни», «Зеленый беспорядок», «Долой с преступным для Польши зеленым строем», «Polexit», «Зеленый строй — экотерроризм» и другими.

Во время манифестации выступают представители разных аграрных организаций, отмечающих, что польская деревня страдает от диктата Еврокомиссии и вредного зеленого курса. Поделиться

Польские аграрии также выступали против доплат из фондов ЕС украинскому агросектору на пути интеграции в Евросоюз, что, по их мнению, будет происходить за счет потерь для местных фермеров.

Представители манифестантов передали варшавскому офису Еврокомиссии петицию со своими требованиями по пяти пунктам протеста.

В свою очередь министр сельского хозяйства РП Чеслав Секерский заявил, что ожидает от протестующих фермеров детального изложения их требований. Он отметил, что большинство их требований правительство уже выполнило. По его словам, польское правительство хочет решить проблемы села путем диалога. В частности, на 15 января запланирована третья встреча министра с представителями фермерских организаций, в частности, участниками сегодняшнего протеста.

Польские фермеры полностью угрожают заблокировать границу с Украиной

Журналисты польского издания TOK FM ссылаются на заявление соорганизатора протеста, лидера организации "Обманутая деревня" Романа Кондрува, который отметил, что протесты приостановлены, однако не прекращены.

Мы даем министру время, и если ничего не будет решено, то обязательно снова выйдем к границе. И это уже будет массовый протест, акции будут на всей восточной границе, — предупредил Кондрув.

Акция не связана напрямую с Украиной. Фермеров беспокоило соглашение о свободной торговле между ЕС и странами Южной Америки. Кроме того, они были возмущены ситуацией с сельскохозяйственным налогом.