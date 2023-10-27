Польські механіки ремонтують військову техніку ЗСУ поблизу лінії фронту — PAP

Механіки польської зброярської групи ремонтують військову техніку, яку Варшава передала Києву, в безпосередній близькості до лінії фронту.
Яку техніку ремонтують польські механіки
Спеціалісти займаються ремонтом ушкодженої західної та польської техніки.
Йдеться про працівників компанії PGZ Serwis Orel, яка обслуговує, серед іншого, гарматні гаубиці Krab, танки Leopard і транспортні засоби для перевезення боєприпасів на шасі вантажівки Jelcz, що постачаються з Польщі.
Їхнім завданням є перевірка технічного стану техніки, що використовується ЗСУ. На основі цього вони приймають рішення про подальші дії.
Зазначається, що польська техніка яка використовується на фронті, працює під найвищими експлуатаційними навантаженнями, які значно перевищують кількість циклів, на яку вона була розрахована.
При цьому польські спеціалісти в інтерв'ю PAP зазначають, ще не відчувають себе героями "у порівнянні з тим, що роблять українці".
Він зазначив, що поляки працюють в Україні, дотримуючись правил безпеки та намагаючись не викликати інтерес протилежної сторони.
Що відомо про ремонт військової техніки в Польщі
Нагадаємо, у липні в Польщі відкрився сервісний центр з ремонту українських танків Leopard.
А на початку жовтня Україна отримала від Польщі партію відремонтованих танків Leopard 2. Танки Leopard відремонтували в Бумар-Лабендах.
Тривають роботи щодо інших танків.
Окрім цього Литва вже організувала ремонт і повернення в Україну самохідних гаубиць PzH2000, які були передані ЗСУ і брали участь у бойових діях.
Також у Литві пройшла навчання перша група з 18 механіків Збройних сил України з ремонту гаубиць.
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