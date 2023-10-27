Польские механики ремонтируют военную технику ВСУ возле линии фронта – PAP

Какую технику ремонтируют польские механики

Специалисты занимаются ремонтом поврежденной западной и польской техники.

Речь идет о сотрудниках компании PGZ Serwis Orel, обслуживающей, среди прочего, орудийные гаубицы Krab, танки Leopard и транспортные средства для перевозки боеприпасов на шасси грузовика Jelcz, поставляемых из Польши.

Фото – pap.pl/ua

Их задачей является проверка используемого ВСУ технического состояния техники. На основе этого они принимают решение о дальнейших действиях.

Мелкие неисправности они устраняют на месте, большие - в мастерских в Украине, а наиболее поврежденные машины, нуждающиеся в специализированном оборудовании, отправляются на ремонт в Польшу. Поделиться

Отмечается, что используемая на фронте польская техника работает под самыми высокими эксплуатационными нагрузками, которые значительно превышают количество циклов, на которое она была рассчитана.

Гаубицы Krab уже превысили свой ресурс в несколько раз. Эта техника очень эффективно выполняет свою задачу. К сожалению, это приводит к тому, что наша техника вызывает сильнейший интерес у противоположной стороны. Россияне интенсивно охотятся за ней, – рассказал собеседник PAP. Поделиться

При этом польские специалисты в интервью PAP отмечают, что еще не чувствуют себя героями "по сравнению с тем, что делают украинцы".

Нам приходится выполнять задачи на полигоне российской артиллерии, но то, что делают украинцы, не сравнимо даже со словом "мужество", - сказал руководитель технической группы. Поделиться

Он отметил, что поляки работают в Украине, соблюдая правила безопасности и стараясь не вызывать интерес противоположной стороны.

Что известно о ремонте военной техники в Польше

Напомним, в июле в Польше открылся сервисный центр ремонта украинских танков Leopard.

А в начале октября Украина получила от Польши партию отремонтированных танков Leopard 2. Танки Leopard были отремонтированы в Бумар-Лабендах.

Продолжаются работы по другим танкам.

Кроме этого, Литва уже организовала ремонт и возвращение в Украину самоходных гаубиц PzH2000, которые были переданы ВСУ и участвовали в боевых действиях.

Также в Литве прошла обучение первая группа из 18 механиков Вооруженных сил Украины по ремонту гаубиц.