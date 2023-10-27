Польские механики ремонтируют военную технику ВСУ возле линии фронта – PAP

Механики польской оружейной группы ремонтируют военную технику, которую Варшава передала Киеву, в непосредственной близости от линии фронта.
Какую технику ремонтируют польские механики
Специалисты занимаются ремонтом поврежденной западной и польской техники.
Речь идет о сотрудниках компании PGZ Serwis Orel, обслуживающей, среди прочего, орудийные гаубицы Krab, танки Leopard и транспортные средства для перевозки боеприпасов на шасси грузовика Jelcz, поставляемых из Польши.
Их задачей является проверка используемого ВСУ технического состояния техники. На основе этого они принимают решение о дальнейших действиях.
Отмечается, что используемая на фронте польская техника работает под самыми высокими эксплуатационными нагрузками, которые значительно превышают количество циклов, на которое она была рассчитана.
При этом польские специалисты в интервью PAP отмечают, что еще не чувствуют себя героями "по сравнению с тем, что делают украинцы".
Он отметил, что поляки работают в Украине, соблюдая правила безопасности и стараясь не вызывать интерес противоположной стороны.
Что известно о ремонте военной техники в Польше
Напомним, в июле в Польше открылся сервисный центр ремонта украинских танков Leopard.
А в начале октября Украина получила от Польши партию отремонтированных танков Leopard 2. Танки Leopard были отремонтированы в Бумар-Лабендах.
Продолжаются работы по другим танкам.
Кроме этого, Литва уже организовала ремонт и возвращение в Украину самоходных гаубиц PzH2000, которые были переданы ВСУ и участвовали в боевых действиях.
Также в Литве прошла обучение первая группа из 18 механиков Вооруженных сил Украины по ремонту гаубиц.
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