Польські правоохоронці затримали в президентському палаці Дуди екскерівників МВС

У Варшаві польські правоохоронці затримали на території президентського палацу Анджея Дуди депутатів від партії “Право і справедливость” екс-міністра внутрішніх справ та його заступника Маріуша Камінського та Мацея Вонсіка.

Що відомо про арешт колишніх керівників МВС Польщі на території президентського палацу

Про арешт Маріуша Камінського та Мацея Вонсіка повідомив заступник глави МВС Польщі Чеслав Мрочек.

Зазначається, що затриманих польських політиків та колишніх керівників МВС до цього вже засуджували до двох років позбавлення волі через причетність до так званої "земельної справи".

Обох політиків 9 січня доставили до відділку поліції на вулиці Гренадерів у варшавському районі Прага.

Ухвалу суду поліція отримала сьогодні вранці. За наявною в мене інформацією, екс-депутати залишалися в Офісі президента ще до того, як поліція отримала документи з суду... Затримано згідно з ухвалою суду, - зазначив Мрочек. Поширити

Що відомо про реакцію Туска

Перед тим прем’єр-міністр Дональд Туск, висловлюючись про інформацію про перебування фігурантів у президентському палаці, закликав главу держави Анджея Дуду не перешкоджати правосуддю.

Також повідомлялося, що представники правоохоронних органів перевіряли автомобілі, що виїжджали з будівлі, у пошуках засуджених політиків.

За даними журналістів, Вонсіка й Камінського затримали на території президентського палацу близько 19:30. У цей час Дуда відправився для проведення зустрічі з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

На тлі затримання двох польських політиків перед президентським палацом зібралися сотні протестувальників за ініціативою партії "Право і справедливість", членами якої є Камінські та Вонсік. Натовп скандував "Волю політв'язням" і "Ганьба!"