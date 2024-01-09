Польские правоохранители задержали в президентском дворце Дуды экс-руководство МВД
Категория
Политика
Дата публикации

Польские правоохранители задержали в президентском дворце Дуды экс-руководство МВД

Мариуш Каминский и Мацей Вонсик
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Источник:  TVN24

В Варшаве польские правоохранители задержали на территории президентского дворца Анджея Дуды депутатов от партии "Право и справедливость" экс-министра внутренних дел и его заместителя Мариуша Каминского и Мацея Вонсика.

Что известно об аресте бывших руководителей МВД Польши на территории президентского дворца

Об аресте Мариуша Каминского и Мацея Вонсика сообщил заместитель главы МВД Польши Чеслав Мрочек.

Отмечается, что задержанных польских политиков и бывших руководителей МВД к этому уже приговаривали к двум годам лишения свободы из-за причастности к так называемому "земельному делу".

Оба политика 9 января были доставлены в отделение полиции на улице Гренадеров в варшавском районе Прага.

Постановление суда полиция получила сегодня утром. По имеющейся у меня информации, экс-депутаты оставались в Офисе президента еще до того, как полиция получила документы из суда... Задержан согласно постановлению суда, - отметил Мрочек.

Что известно о реакции Туска

Прежде премьер-министр Дональд Туск, говоря об информации о пребывании фигурантов в президентском дворце, призвал главу государства Анджея Дуду не препятствовать правосудию.

Также сообщалось, что представители правоохранительных органов проверяли выезжавшие из здания автомобили в поисках осужденных политиков.

По данным журналистов, Вонсика и Каминского задержали на территории президентского дворца около 19.30. В это время Дуда отправился на проведение встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

На фоне задержания двух польских политиков перед президентским дворцом собрались сотни протестующих по инициативе партии "Право и справедливость", членами которой являются Каминский и Вонсик. Толпа скандировала "Свободу политзаключенным" и "Позор!"

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