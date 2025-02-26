Польський політик Менцен влаштував антиукраїнський скандал у Львові — відео

Кандидат у президенти Польщі від українофобської партії "Конфедерація" Славомір Менцен відвідав Львів і записав там провокативне відео, яке поширив у соцмережах.

Менцен влаштував антиукраїнський скандал у Львові — Садовий відповів

Менцен приїхав в Україну до річниці повномасштабного вторгнення Росії. Він прибув разом з депутаткою Європарламенту від "Конфедерації" Анною Брилкою, яка нещодавно заявила, що Польща мала б отримати від України "гарантію повернення" наданої їй допомоги.

Польські політики записали відео з-під пам’ятника Степану Бандері, у якому Менцен сказав, що Бандера — "це терорист, який за часів Другої Речі Посполитої був засуджений польським судом до смертної кари за вбивства поляків".

Ukraina musi przestać gloryfikować morderców takich jak Bandera i Szuchewycz! pic.twitter.com/NuVuLinB7y — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) February 26, 2025

Потім він заснував Організацію українських націоналістів, яка несе відповідальність за різанину на Волині. Люди цієї людини вбили 100 тисяч поляків.

Брилка своєю чергою додала, що пам’ятник Бандері в Україні — це те саме, якби у Німеччині будували пам’ятники Гітлеру.

Менцен також відвідав Цвинтар Орлят у Львові, де поклав квіти.

Як президент Республіки Польща, я зроблю все, щоб не було жодного нового польського військового цвинтаря. Я не дозволю, щоб польських солдатів відправляли в Україну! Поширити

На такі дії польських політиків різко відреагував мер Львова Андрій Садовий. Він назвав Менцена "проросійським політиком з польським паспортом". Садовий написав у Х, що Менцену варто проявити хоробрість і записати відео біля Донецької стели.

Може поїхати на фронт і поділитися своїми думками, зокрема з польськими добровольцями. Треба перевірити, чи йому взагалі дозволено в’їзд в Україну. Андрій Садовий Мер Львова

На публікацію Садового Менцен відреагував іншою провокативною заявою у Х. Він сказав, що "я поляк і поїхав до красивого і культурного польського міста Львова, якому росіяни свого часу завдали багато шкоди".

На місці я побачив пам'ятник Бандері, культ бандерівських злочинців на чолі з Шухевичем. Вам має бути соромно, що в такому чудовому місті ви погоджуєтеся на культ геноцидників, злочинців і вбивць моїх співвітчизників. Вам треба заборонити в'їзд до Польщі.

Він сказав, що якщо переможе на виборах, то "негайно займеться" питанням заборони в’їзду для Андрія Садового.