Польський політик Менцен влаштував антиукраїнський скандал у Львові — відео
Категорія
Політика
Дата публікації

Польський політик Менцен влаштував антиукраїнський скандал у Львові — відео

Менцен
Джерело:  online.ua

Кандидат у президенти Польщі від українофобської партії "Конфедерація" Славомір Менцен відвідав Львів і записав там провокативне відео, яке поширив у соцмережах.

Головні тези:

  • Польський політик Менцен викликав антиукраїнський скандал у Львові.
  • Мер львова Андрій Садовий відреагував на вчинки Менцена, називаючи його проросійським політиком з польським паспортом.

Менцен влаштував антиукраїнський скандал у Львові — Садовий відповів

Менцен приїхав в Україну до річниці повномасштабного вторгнення Росії. Він прибув разом з депутаткою Європарламенту від "Конфедерації" Анною Брилкою, яка нещодавно заявила, що Польща мала б отримати від України "гарантію повернення" наданої їй допомоги.

Польські політики записали відео з-під пам’ятника Степану Бандері, у якому Менцен сказав, що Бандера — "це терорист, який за часів Другої Речі Посполитої був засуджений польським судом до смертної кари за вбивства поляків".

Потім він заснував Організацію українських націоналістів, яка несе відповідальність за різанину на Волині. Люди цієї людини вбили 100 тисяч поляків.

Брилка своєю чергою додала, що пам’ятник Бандері в Україні — це те саме, якби у Німеччині будували пам’ятники Гітлеру.

Менцен також відвідав Цвинтар Орлят у Львові, де поклав квіти.

Як президент Республіки Польща, я зроблю все, щоб не було жодного нового польського військового цвинтаря. Я не дозволю, щоб польських солдатів відправляли в Україну!

На такі дії польських політиків різко відреагував мер Львова Андрій Садовий. Він назвав Менцена "проросійським політиком з польським паспортом". Садовий написав у Х, що Менцену варто проявити хоробрість і записати відео біля Донецької стели.

Може поїхати на фронт і поділитися своїми думками, зокрема з польськими добровольцями. Треба перевірити, чи йому взагалі дозволено в’їзд в Україну.

Андрій Садовий

Андрій Садовий

Мер Львова

На публікацію Садового Менцен відреагував іншою провокативною заявою у Х. Він сказав, що "я поляк і поїхав до красивого і культурного польського міста Львова, якому росіяни свого часу завдали багато шкоди".

На місці я побачив пам'ятник Бандері, культ бандерівських злочинців на чолі з Шухевичем. Вам має бути соромно, що в такому чудовому місті ви погоджуєтеся на культ геноцидників, злочинців і вбивць моїх співвітчизників. Вам треба заборонити в'їзд до Польщі.

Він сказав, що якщо переможе на виборах, то "негайно займеться" питанням заборони в’їзду для Андрія Садового.

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