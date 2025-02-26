Польский политик Менцен устроил антиукраинский скандал во Львове — видео

Кандидат в президенты Польши от украинофобской партии "Конфедерация" Славомир Менцен посетил Львов и записал там провокационное видео, которое распространил в соцсетях.
Главные тезисы
- Провокационное видео польского политика Менцена вызвало скандал во Львове.
- Мэр Львова назвал Менцена пророссийским политиком с польским паспортом за его высказывания об исторических фигурах Украины.
- Менцен приехал в Львов к годовщине вторжения России, высказывая провокативные оценки о Степане Бандере и украинских националистах.
Менцен устроил антиукраинский скандал во Львове — Садовый ответил
Менцен приехал в Украину к годовщине полномасштабного вторжения России. Он прибыл вместе с депутатом Европарламента от "Конфедерации" Анной Брилкой, которая недавно заявила, что Польша должна получить от Украины "гарантию возвращения" оказанной ей помощи.
Польские политики записали видео из-под памятника Степану Бандере, в котором Менцен сказал, что Бандера — "это террорист, который во время Второй Речи Посполитой был приговорен польским судом к смертной казни за убийства поляков".
Ukraina musi przestać gloryfikować morderców takich jak Bandera i Szuchewycz! pic.twitter.com/NuVuLinB7y— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) February 26, 2025
Затем он основал Организацию украинских националистов, которая несет ответственность за резню на Волыни. Люди этого человека убили 100 000 поляков.
Брилка в свою очередь добавила, что памятник Бандере в Украине — то же самое, если бы в Германии строили памятники Гитлеру.
Менцен также посетил Кладбище Орлят во Львове, где возложил цветы.
На такие действия польских политиков резко отреагировал мэр Львова Андрей Садовый. Он назвал Менцена "пророссийским политиком с польским паспортом". Садовый написал Х, что Менцену стоит проявить храбрость и записать видео возле Донецкой стелы.
На публикацию Садового Менцен отреагировал другим провокационным заявлением у Х. Он сказал, что "я поляк и поехал в красивый и культурный польский город Львов, которому россияне в свое время нанесли много вреда".
На месте я увидел памятник Бандере, культ бандеровских преступников во главе с Шухевичем. Вам должно быть стыдно, что в таком замечательном городе вы соглашаетесь на культ геноцидников, преступников и убийц моих соотечественников. Вам нужно запретить въезд в Польшу.
Он сказал, что если победит на выборах, то немедленно займется вопросом запрета въезда для Андрея Садового.
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