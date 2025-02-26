Польский политик Менцен устроил антиукраинский скандал во Львове — видео
Категория
Политика
Дата публикации

Польский политик Менцен устроил антиукраинский скандал во Львове — видео

Менцен
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Источник:  online.ua

Кандидат в президенты Польши от украинофобской партии "Конфедерация" Славомир Менцен посетил Львов и записал там провокационное видео, которое распространил в соцсетях.

Главные тезисы

  • Провокационное видео польского политика Менцена вызвало скандал во Львове.
  • Мэр Львова назвал Менцена пророссийским политиком с польским паспортом за его высказывания об исторических фигурах Украины.
  • Менцен приехал в Львов к годовщине вторжения России, высказывая провокативные оценки о Степане Бандере и украинских националистах.

Менцен устроил антиукраинский скандал во Львове — Садовый ответил

Менцен приехал в Украину к годовщине полномасштабного вторжения России. Он прибыл вместе с депутатом Европарламента от "Конфедерации" Анной Брилкой, которая недавно заявила, что Польша должна получить от Украины "гарантию возвращения" оказанной ей помощи.

Польские политики записали видео из-под памятника Степану Бандере, в котором Менцен сказал, что Бандера — "это террорист, который во время Второй Речи Посполитой был приговорен польским судом к смертной казни за убийства поляков".

Затем он основал Организацию украинских националистов, которая несет ответственность за резню на Волыни. Люди этого человека убили 100 000 поляков.

Брилка в свою очередь добавила, что памятник Бандере в Украине — то же самое, если бы в Германии строили памятники Гитлеру.

Менцен также посетил Кладбище Орлят во Львове, где возложил цветы.

Как президент Республики Польша, я сделаю все, чтобы не было ни одного нового польского военного кладбища. Я не позволю, чтобы польские солдаты отправлялись в Украину!

На такие действия польских политиков резко отреагировал мэр Львова Андрей Садовый. Он назвал Менцена "пророссийским политиком с польским паспортом". Садовый написал Х, что Менцену стоит проявить храбрость и записать видео возле Донецкой стелы.

Может уехать на фронт и поделиться своими мыслями, в том числе с польскими добровольцами. Надо проверить, разрешен ли ему вообще въезд в Украину.

Андрей Садовый

Андрей Садовый

Мэр Львова

На публикацию Садового Менцен отреагировал другим провокационным заявлением у Х. Он сказал, что "я поляк и поехал в красивый и культурный польский город Львов, которому россияне в свое время нанесли много вреда".

На месте я увидел памятник Бандере, культ бандеровских преступников во главе с Шухевичем. Вам должно быть стыдно, что в таком замечательном городе вы соглашаетесь на культ геноцидников, преступников и убийц моих соотечественников. Вам нужно запретить въезд в Польшу.

Он сказал, что если победит на выборах, то немедленно займется вопросом запрета въезда для Андрея Садового.

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