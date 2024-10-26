УЕФА дискваліфікувало польських арбітрів Бартоша Франковського та Томаша Мусялу за порушення правил поведінки у стані алкогольного сп'яніння напередодні матчу Ліги чемпіонів між київським Динамо та шотландським Рейнджерс.

Що відомо про скандальну витівку польських арбітрів перед матчем Динамо-Рейнджерс у Лізі Чемпіонів

Зазначається, що 6 серпня Бартош Франковський та Томаш Мусяла мали працювати арбітрами ВАР під час першого матчу 3-го раунду кваліфікації Динамо – Рейджерс у Люблині.

Однак напередодні гри чоловіки влаштували гучну вечірку. Підкреслюється, що майже о другій годині ночі Франковський та Мусяла викрали дорожній знак, з яким рухались у бік одного з торгівельних центрів. Правоохоронці затримали чоловіків.

В одного з порушників виявили у крові 1,7 проміле алкоголю, а в іншого – 1,8.

Представники Футбольного союзу Польщі засудили поведінку колег. Арбітрів було оштрафовано та відсторонено від роботи до 30 червня 2025 року.

Арена Люблін

25 жовтня дисциплінарні відомства УЄФА підтвердили звинувачення щодо порушення польськими арбітрами ключових правил гідної поведінки та знеславлення футболу і, зокрема, УЄФА.

Бартош Франковський та Томаш Мусяла публічно попросили вибачення за свої дії. Проте УЄФА відсторонив обох арбітрів від матчів до 30 червня 2025 року.

У першому матчі Динамо та Рейнджерс зіграли внічию 1:1. На виїзді перемогу з рахунком 2:0 святкувало Динамо.

Що відомо про конфлікт УЄФА із футбольним керівництвом Англії

УЄФА може відсторонити збірну Англії з футболу від участі у всіх найближчих запланованих міжнародних турнірах через плани влади країни запровадити власного футбольного регулятора.

Зазначається, що керівники провідних політичних партій в Англії просувають ініціативу зі створення власного незалежного футбольного регулятора.

Зокрема, планується, що створене відомство регулюватиме систему ліцензування англійських клубів, проводитиме перевірки їхніх власників та директорів, а також надаватиме вболівальникам право голосу під час прийняття важливих рішень.

В УЄФА вже надіслали листа британським чиновникам, у якому наполегливо нагадали про те, що "втручання уряду в розвиток футболу не повинно бути".