Польских арбитров дисквалифицировали за пьяный дебош перед матчем Динамо – Рейджерс
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Спорт
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Польских арбитров дисквалифицировали за пьяный дебош перед матчем Динамо – Рейджерс

Арена Люблин
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Источник:  The Athletic

УЕФА дисквалифицировало польских арбитров Бартоша Франковского и Томаша Мусялу за нарушение правил поведения в состоянии алкогольного опьянения в преддверии матча Лиги чемпионов между киевским Динамо и шотландским Рейнджерс.

Главные тезисы

  • Польские арбитры Бартош Франковский и Томаш Мусяла были дисквалифицированы УЕФА за нарушение правил поведения из-за алкогольного опьянения перед матчем Динамо – Рейджерс.
  • Арбитры оштрафованы, отстранены от работы до 2025 года и публично извинились за произошедшее.

Что известно о скандальной выходке польских арбитров перед матчем Динамо-Рейнджерс в Лиге Чемпионов

6 августа Бартош Франковский и Томаш Мусяла должны были работать арбитрами ВАР во время первого матча 3-го раунда квалификации Динамо — Рейджерс в Люблине.

Однако накануне игры мужчины устроили шумную вечеринку. Подчеркивается, что почти в два часа ночи Франковский и Мусяла похитили дорожный знак, с которым двигались в сторону одного из торговых центров. Правоохранители задержали мужчин.

У одного из нарушителей обнаружили в крови 1,7 промилле алкоголя, а у другого — 1,8.

Представители Футбольного союза Польши осудили поведение коллег. Арбитры были оштрафованы и отстранены от работы до 30 июня 2025 года. 

Польских арбитров дисквалифицировали из-за пьяной выходки накануне матча Динамо-Рейнджерс
Арена Люблин

25 октября дисциплинарные ведомства УЕФА подтвердили обвинение в нарушении польскими арбитрами ключевых правил достойного поведения и поругания футбола и, в частности, УЕФА.

Бартош Франковский и Томаш Мусяла публично извинились за свои действия. Однако УЕФА отстранил обоих арбитров от матчей до 30 июня 2025 года.

В первом матче "Динамо" и "Рейнджерс" сыграли вничью 1:1. На выезде победу со счетом 2:0 праздновало Динамо.

Что известно о конфликте УЕФА с футбольным руководством Англии

УЕФА может отстранить сборную Англии по футболу от участия во всех ближайших запланированных международных турнирах из-за планов власти страны ввести собственного футбольного регулятора. 

Руководители ведущих политических партий в Англии продвигают инициативу по созданию собственного независимого футбольного регулятора.

В частности, планируется, что созданное ведомство будет регулировать систему лицензирования английских клубов, проводить проверки их владельцев и директоров, а также предоставить болельщикам право голоса при принятии важных решений.

В УЕФА уже направили письмо британским чиновникам, в котором упорно напомнили о том, что "вмешательство правительства в развитие футбола не должно быть".

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