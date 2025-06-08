"Полуничний" Місяць зійде над Україною — цікаві деталі

Ввечері 10 червня над горизонтом зійде повний "полуничний" Місяць. За словами астрономів, він сягне свого піку наступного дня. Що важливо розуміти, це буде уже шостий повний Місяць за останні кілька місяців.
Головні тези:
- Цього разу Місяць буде вирізнятися на небі яскравим жовто-помаранчевим відтінком.
- Окрім того, вказано, що в 2025 році він буде надзвичайно низьким.
Не пропустіть "Полуничний" Місяць в українському небі
Що важливо розуміти, повним Місяцем називають фазу, коли супутник Землі знаходиться на небі навпроти Сонця, завдяки чому здається повністю освітленим для спостерігачів із Землі.
У червні повний Місяць величають "полуничним", однак не через його забарвлення.
Цього разу, цілком можливо, він набуде жовто-помаранчевого відтінку — це станеться через атмосферне розсіювання світла, яке викривоює сприйняття кольору.
Варто також зазначити, що інколи червневий повний Місяць називають "квітучим", "зеленим кукурудзяним" та "Місяцем вилуплення".
Окрім того, наголошується, що у 2025 році повний Місяць буде надзвичайно низьким.
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