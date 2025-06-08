"Полуничний" Місяць зійде над Україною — цікаві деталі
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

"Полуничний" Місяць зійде над Україною — цікаві деталі

Strawberry Moon
Джерело:  Space

Ввечері 10 червня над горизонтом зійде повний "полуничний" Місяць. За словами астрономів, він сягне свого піку наступного дня. Що важливо розуміти, це буде уже шостий повний Місяць за останні кілька місяців.

Головні тези:

  • Цього разу Місяць буде вирізнятися на небі яскравим жовто-помаранчевим відтінком.
  • Окрім того, вказано, що в 2025 році він буде надзвичайно низьким.

Не пропустіть "Полуничний" Місяць в українському небі

Що важливо розуміти, повним Місяцем називають фазу, коли супутник Землі знаходиться на небі навпроти Сонця, завдяки чому здається повністю освітленим для спостерігачів із Землі.

У червні повний Місяць величають "полуничним", однак не через його забарвлення.

Цього разу, цілком можливо, він набуде жовто-помаранчевого відтінку — це станеться через атмосферне розсіювання світла, яке викривоює сприйняття кольору.

За популярною версією, назва "полуничний" походить від корінних американських племен, які пов’язували червневу повню із сезоном збору полуниці.

Варто також зазначити, що інколи червневий повний Місяць називають "квітучим", "зеленим кукурудзяним" та "Місяцем вилуплення".

У червні фаза повного Місяця розпочнеться о 9:44 за київським часом. Побачити яскравий диск супутника Землі вдасться ввечері та вночі напередодні — тоді ж очікують найкращі нагоди для знімків "полуничного Місяця".

Окрім того, наголошується, що у 2025 році повний Місяць буде надзвичайно низьким.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
36 мільярдів сонць. Астрономи розкрили одну з головних таємниць космосу
чорна діра
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Китай створює в космосі суперкомп'ютер
ЗМІ дізналися про плани Китаю
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Як зробити селфі в космосі — ексінженер NASA вигадав простий спосіб
Селфі в космосі - цілком досяжна мрія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?