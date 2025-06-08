"Клубничная" Луна взойдет над Украиной — интересные детали

Вечером 10 июня над горизонтом взойдет полная "клубничная" Луна. По словам астрономов, оно достигнет своего пика на следующий день. Что важно понимать, это будет уже шестая полная Луна за последние несколько месяцев.

Не пропустите "Клубничную" Луна в украинском небе

Что важно понимать, полной Луной называют фазу, когда спутник Земли находится на небе напротив Солнца, благодаря чему кажется полностью освещенным для наблюдателей с Земли.

В июне полную Луну величают "клубничной", однако не из-за ее окраски.

На этот раз, вполне возможно, она приобретет желто-оранжевый оттенок — это произойдет из-за атмосферного рассеяния света, которое исказит восприятие цвета.

По популярной версии, название "клубничная" происходит от коренных американских племен, связывавших июньское полнолуние с сезоном сбора клубники. Поделиться

Стоит также отметить, что иногда июньскую полную Луну называют "цветущей", "зеленой кукурузной" и "Луной вылупления".

В июне фаза полной Луны начнется в 9:44 по киевскому времени. Увидеть яркий диск спутника Земли удастся вечером и ночью накануне — тогда же ожидают лучшие возможности для снимков "клубничной Луны". Поделиться

Кроме того, указано, что в 2025 году полная Луна будет чрезвычайно низкой.