Помер легендарний голлівудський актор Чак Норріс

У віці 86 років відійшов у вічність американський актор та зірка бойовиків Чак Норріс. Його життя обірвалося 19 березня.

Помер культовий актор бойовиків Чак Норріс

Трагічну новину родина знаменитості повідомила на його сторінці в Instagram.

З важким серцем наша сім'я повідомляє про раптову кончину нашого улюбленого Чака Норріса, яка сталася вчора вранці. Хоча ми хотіли б залишити обставини в таємниці, будь ласка, знайте, що він був оточений своєю сім'єю і пішов з миром. Поширити

Також рідні підкреслили, що в останні хвилини життя актор був не сам і "був оточений своєю родиною та відчував спокій".

У заяві наголошується, що для світу він був "майстром бойових мистецтв, актором і символом сили".

Водночас для найближчих він залишався "відданим чоловіком, люблячим батьком і дідусем" та "серцем нашої родини".

Родина також подякувала шанувальникам за підтримку, зазначивши, що їхня любов "дуже багато для нього означала".

Окремо близькі згадали про нещодавню госпіталізацію актора і висловили вдячність за "молитви та підтримку".

На завершення вони звернулися з проханням поважати їхній особистий простір і "просимо про приватність для нашої родини в цей час".

На тлі повідомлення про смерть актора західні медіа також згадують, що незадовго до цього Чак Норріс пережив серйозні проблеми зі здоров’ям. Поширити

Під час перебування на острові Кауаї на Гаваях 86-річному артисту раптово знадобилася невідкладна медична допомога, після чого його терміново доправили до лікарні.

У 1980-х роках Норріс став однією з головних зірок бойовиків. Він знявся у фільмах "Безвісти зниклий", "Сила Дельта", "Вторгнення в США", "Самотній вовк МакКвейд" та інших. Його образ сильного, мовчазного героя став впізнаваним у всьому світі. Пізніше він закріпив популярність у серіалі "Уокер, техаський рейнджер", який виходив упродовж кількох років і став культовим.

Окрім акторської кар’єри, Норріс досяг успіху як письменник і громадський діяч. Він є автором кількох бестселерів, присвячених бойовим мистецтвам, філософії та саморозвитку.