Умер легендарный голливудский актер Чак Норрис

В возрасте 86 лет ушел в вечность американский актер и звезда боевиков Чак Норрис. Его жизнь оборвалась 19 марта.
Главные тезисы
- Чак Норрис был легендарным актером и символом силы в мире кино и боевых искусств.
- Его образ сильного, молчаливого героя стал узнаваемым благодаря фильмам и сериалу “Уокер, техасский рейнджер”.
- Норрис успешно справлялся не только с актерскими ролями, но и являлся автором бестселлеров, благотворителем и поддерживал образовательные программы для молодежи.
Умер культовый актер боевиков Чак Норрис
Трагическую новость семья знаменитости сообщила на его странице в Instagram.
Также родные подчеркнули, что в последние минуты жизни актер был не один и "был окружен своей семьей и чувствовал покой".
В заявлении отмечается, что для мира он был "мастером боевых искусств, актером и символом силы".
В то же время для ближайших он оставался "преданным мужчиной, любящим отцом и дедушкой" и "сердцем нашей семьи".
Семья также поблагодарила поклонников за поддержку, отметив, что их любовь "очень многое для него означала".
Отдельно близкие вспомнили о недавней госпитализации актера и выразили благодарность за "молитвы и поддержку".
В завершение они обратились с просьбой уважать их личное пространство и "просим о конфиденциальности для нашей семьи в это время".
Во время пребывания на острове Кауаи на Гавайях 86-летнему артисту внезапно понадобилась неотложная медицинская помощь, после чего его срочно доставили в больницу.
В 1980-х годах Норрис стал одной из главных звезд боевиков. Он снялся в фильмах "Безвести пропавший", "Сила Дельта", "Вторжение в США", "Одинокий волк МакКвейд" и других. Его образ сильного, молчаливого героя стал узнаваемым во всем мире. Позже он закрепил популярность в сериале "Уокер, техасский рейнджер", который выходил несколько лет и стал культовым.
Кроме актерской карьеры, Норрис добился успеха как писатель и общественный деятель. Он является автором нескольких бестселлеров, посвященных боевым искусствам, философии и саморазвитию.
