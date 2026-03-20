Умер легендарный голливудский актер Чак Норрис

В возрасте 86 лет ушел в вечность американский актер и звезда боевиков Чак Норрис. Его жизнь оборвалась 19 марта.

Умер культовый актер боевиков Чак Норрис

Трагическую новость семья знаменитости сообщила на его странице в Instagram.

С тяжелым сердцем наша семья сообщает о внезапной кончине нашего любимого Чака Норриса, которая произошла вчера утром. Хотя мы хотели бы оставить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он окружен своей семьей и ушел с миром.

Также родные подчеркнули, что в последние минуты жизни актер был не один и "был окружен своей семьей и чувствовал покой".

В заявлении отмечается, что для мира он был "мастером боевых искусств, актером и символом силы".

В то же время для ближайших он оставался "преданным мужчиной, любящим отцом и дедушкой" и "сердцем нашей семьи".

Семья также поблагодарила поклонников за поддержку, отметив, что их любовь "очень многое для него означала".

Отдельно близкие вспомнили о недавней госпитализации актера и выразили благодарность за "молитвы и поддержку".

В завершение они обратились с просьбой уважать их личное пространство и "просим о конфиденциальности для нашей семьи в это время".

На фоне сообщения о смерти актера западные медиа также упоминают, что незадолго до этого Чак Норрис испытал серьезные проблемы со здоровьем.

Во время пребывания на острове Кауаи на Гавайях 86-летнему артисту внезапно понадобилась неотложная медицинская помощь, после чего его срочно доставили в больницу.

В 1980-х годах Норрис стал одной из главных звезд боевиков. Он снялся в фильмах "Безвести пропавший", "Сила Дельта", "Вторжение в США", "Одинокий волк МакКвейд" и других. Его образ сильного, молчаливого героя стал узнаваемым во всем мире. Позже он закрепил популярность в сериале "Уокер, техасский рейнджер", который выходил несколько лет и стал культовым.

Кроме актерской карьеры, Норрис добился успеха как писатель и общественный деятель. Он является автором нескольких бестселлеров, посвященных боевым искусствам, философии и саморазвитию.