Помер легендарний правозахисник і дисидент Семен Глузман
Категорія
Україна
Дата публікації

Помер легендарний правозахисник і дисидент Семен Глузман

Глузман
Джерело:  BBC

16 лютого у віці 79 років у Києві в Олександрівській лікарні помер Семен Глузман — відомий лікар-психіатр, правозахисник, радянський дисидент та політв'язень.

Головні тези:

  • Семен Глузман - легендарний правозахисник та радянський дисидент, який активно боровся за права людини в часи репресивного радянського режиму.
  • Він був відомим лікар-психіатром, який докладав зусиль для розкриття незаконностей у застосуванні психіатрії в політичних цілях.

Помер Семен Глузман

Про це ВВС News Україна повідомила донька Семена Глузмана Юлія.

Ми приїхали щойно, його привезли по швидкій у лікарню. І от нам пів години тому повідомили, що він помер. Наразі це всі деталі.

Раніше про це повідомив екснардеп Борислав Береза і депутат парламенту Микола Княжицький. Цю інформацію ВВС News Україна також підтвердили близькі Семена Глузмана - у родині дисидента Мирослава Мариновича, який його добре знав.

У нього був важкий і категоричний характер та легка і чиста совість. Відійшов Семен Глузман. У радянські часи він стверджував, що генерал Григоренко був психічно здоровим і піддавався репресивній психіатрії. Сам Глузман був ув'язненим і відбував "покарання" разом з Мирославом Мариновичем і іншими героями в'язнями сумління, - написав Княжицький.

Правозахисника і психіатра Семена Глузмана називають одним із моральних авторитетів України.

Він потрапив до в'язниці у 70-ті роки, коли йому було всього 25 років. Тоді, у брежнєвські часи, домагався правди, і за це й поплатився.

У 1971-му, щойно закінчивши Київський медінститут, він підготував незалежну заочну судово-психіатричну експертизу в справі генерала Петра Григоренка - дисидента, якого покарала радянська система за його діяльність як захисника прав кримських татар.

Молодий психіатр визнав його психічно здоровим і доводив незаконність застосування проти нього методів репресивної психіатрії - всупереч офіційному висновку.

А вже у 1972-му Глузман за це був засуджений до семи років таборів та трьох років заслання. Він відбував покарання у Пермській та Тюменській областях Росії, а його співкамерниками були дисиденти Левко Лук'яненко, Євген Сверстюк та багато інших.

Мене оточували примари. Юнаки з УПА, які постаріли в радянських зонах, колишні українські літератори Іван Світличний та Ігор Калинець, журналіст Валерій Марченко, вірмени, литовці, - усі ми були примарами. У нас було минуле, але не було майбутнього. Там, у світлому радянському майбутньому, нам не було місця. Хіба що, у в'язниці. Знову - у в'язниці, - згадував Семен Глузман в есеї "Запах ненависті".

Повернувшись до Києва, Семен Глузман працював робітником на одній із фабрик, а через кілька років відновив професійну діяльність лікаря-психіатра.

Семен Глузман був президентом Асоціації психіатрів України і домагався реформи психіатрії в Україні. Він вважав, що за всі роки Незалежності так і не були створені проміжні заклади для тих психічно хворих людей, які не потребують стаціонарного лікування.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Помер відомий український боксер В’ячеслав Узелков
Федерація Боксу України
В’ячеслав Узелков
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У віці 100 років померла легендарна розвідниця та зв'язкова УПА Ангелина Паламар
Кирило Буданов
Паламар
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Помер культовий український співак Степан Гіга
Степан Гіга

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?