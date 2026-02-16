Умер легендарный правозащитник и диссидент Семен Глузман
Умер легендарный правозащитник и диссидент Семен Глузман

Глузман
Источник:  BBC

16 февраля в возрасте 79 лет в Киеве в Александровской больнице скончался Семен Глузман – известный врач-психиатр, правозащитник, советский диссидент и политзаключенный.

  • Семен Глузман - легендарный правозащитник и врач-психиатр, активно боровшийся за права человека во времена репрессивного советского режима.
  • Он признавался нравственным авторитетом Украины и отбывал наказание за свои убеждения, связанные с защитой прав крымских татар и борьбой против репрессивной психиатрии.

Умер Семен Глузман

Об этом BBC News Украина сообщила дочь Семена Глузмана Юлия.

Мы приехали только что, его привезли по скорой в больницу. И вот нам полчаса назад сообщили, что он умер. Пока это все детали.

Ранее об этом сообщил экснардеп Борислав Береза и депутат парламента Николай Княжицкий. Эту информацию BBC News Украина также подтвердили близкие Семена Глузмана — в семье диссидента Мирослава Мариновича, который его хорошо знал.

У него был тяжелый и категоричный характер и легкая и чистая совесть. Отошел Семен Глузман. В советское время он утверждал, что генерал Григоренко был психически здоров и подвергался репрессивной психиатрии. Сам Глузман был арестован и отбывал "наказание" вместе с Мирославом Мариновичем и другими героями узниками совести, — написал Княжицкий.

Правозащитника и психиатра Семена Глузмана называют одним из нравственных авторитетов Украины.

Он попал в тюрьму в 70-е годы, когда ему было всего 25 лет. Тогда, в брежневское время, добивался правды, и за это и поплатился.

В 1971-м, только что окончив Киевский мединститут, он подготовил независимую заочную судебно-психиатрическую экспертизу по делу генерала Петра Григоренко — диссидента, которого наказала советская система за его деятельность в качестве защитника прав крымских татар.

Молодой психиатр признал его психически здоровым и доказывал незаконность применения против него методов репрессивной психиатрии — вопреки официальному выводу.

А уже в 1972-м Глузман за это был приговорен к семи годам лагерей и трем годам ссылки. Он отбывал наказание в Пермской и Тюменской областях России, а его сокамерниками были диссиденты Левко Лукьяненко, Евгений Сверстюк и многие другие.

Меня окружали призраки. Юноши из УПА, состарившиеся в советских зонах, бывшие украинские литераторы Иван Светличный и Игорь Калинец, журналист Валерий Марченко, армяне, литовцы — все мы были призраками. У нас было прошлое, но не было будущего. Там, в светлом советском будущем, нам не было места. Разве что в тюрьме. Снова — в тюрьме, — вспоминал Семен Глузман в эссе "Запах ненависти".

Вернувшись в Киев, Семен Глузман работал рабочим на одной из фабрик, а спустя несколько лет возобновил профессиональную деятельность врача-психиатра.

Семен Глузман являлся президентом Ассоциации психиатров Украины и добивался реформы психиатрии в Украине. Он считал, что за все годы Независимости так и не были созданы промежуточные учреждения для тех психически больных людей, которые не нуждаются в стационарном лечении.

