Помер легендарний засновник CNN і філантроп Тед Тернер

Помер легендарний медіамагнат Тед Тернер

Про це повідомила його компанія Turner Enterprises.

Тернер увійшов в історію як засновник CNN — першої у світі цілодобової телемережі новин, що змінила підхід до телевізійної журналістики, зробивши можливим безперервне висвітлення подій у режимі реального часу.

Тед був надзвичайно залученим і відданим лідером, безстрашним, небоязким і завжди готовим довіритися інтуїції та власному судженню. Він був і завжди залишатиметься духом-покровителем CNN. Тед — це гігант, на плечах якого ми стоїмо, і сьогодні ми всі приділимо хвилину, щоб вшанувати його та його вплив на наше життя і світ, — зазначив у своїй заяві Марк Томпсон, голова та генеральний директор CNN Worldwide.

Бізнесмен побудував масштабну медіаімперію, до якої належали кабельні телеканали, зокрема станція WTBS і мережа TNT, а також спортивні активи, включно з бейсбольною командою Atlanta Braves. Згодом він продав свої медіаактиви компанії Time Warner.

Окрім бізнесу Тернер був відомий як філантроп і громадський діяч. Він заснував Фонд Організації Об'єднаних Націй, підтримував ініціативи зі зменшення ядерної загрози та займався екологічними проєктами, зокрема сприяв відновленню популяції бізонів у США. Також він створив мультсеріал "Команда рятувальників Капітана Планети", покликаний привернути увагу до проблем довкілля.

Окремим елементом його медійної спадщини стало так зване відео про кінець світу, створене за його ініціативою ще до запуску CNN у 1980 році.

Це запис виконання християнського гімну Nearer, My God, to Thee, який планували транслювати в ефірі каналу в разі кінця світу як фінальну подію мовлення. Відео довгий час залишалося внутрішнім матеріалом і стало публічно відомим лише після витоку у 2015 році.

У 1991 році журнал Time визнав Тернера "Людиною року" за його вплив на глобальне медіасередовище. Сам підприємець називав створення CNN своїм "найбільшим досягненням", а журнал Slate нарік його "Александром Великим телерадіомовлення".

Трохи більше ніж за місяць до свого 80-річчя у 2018 році Тернер повідомив, що у нього діагностовано деменцію з тільцями Леві — прогресувальне захворювання мозку. На початку 2025 року він був госпіталізований із легким випадком пневмонії, після чого одужував у реабілітаційному центрі.

У Тернера залишилися п'ятеро дітей, 14 онуків і двоє праонуків.