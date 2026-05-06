Умер легендарный основатель CNN и филантроп Тед Тернер

Американский медиановатор, предприниматель и филантроп Тед Тернер скончался 6 мая в возрасте 87 лет.
Главные тезисы
- Тед Тернер создал первую в мире 24/7 новостную телесеть CNN, революционизируя телевизионную журналистику.
- Бизнесмен построил масштабную медиаимперию, включающую кабельные каналы и спортивные активы, прежде всего бейсбольную команду Atlanta Braves.
Умер легендарный медиамагнат Тед Тернер
Об этом сообщила компания Turner Enterprises.
Тернер вошел в историю как основатель CNN — первой в мире круглосуточной новостной телесети, изменившей подход к телевизионной журналистике, сделав возможным непрерывное освещение событий в режиме реального времени.
Бизнесмен построил масштабную медиаимперию, в которую входили кабельные телеканалы, в том числе станция WTBS и сеть TNT, а также спортивные активы, включая бейсбольную команду Atlanta Braves. Впоследствии он продал свои медиаактивы компании Time Warner.
Кроме бизнеса, Тернер был известен как филантроп и общественный деятель. Он основал Фонд Организации Объединенных Наций, поддерживал инициативы по уменьшению ядерной угрозы и занимался экологическими проектами, в частности, способствовал восстановлению популяции бизонов в США. Также он создал мультсериал "Команда спасателей Капитана Планеты", призванный привлечь внимание к проблемам окружающей среды.
Отдельным элементом его медийного наследия стало так называемое видео о конце света, созданное по его инициативе еще до запуска CNN в 1980 году.
В 1991 году журнал Time признал Тернера "Человеком года" за его влияние на глобальную медиасреду. Сам предприниматель называл создание CNN своим "величайшим достижением", а журнал Slate посетовал его "Александром Великим телерадиовещанием".
Чуть больше месяца за свое 80-летие в 2018 году Тернер сообщил, что у него диагностирована деменция с тельцами Леви — прогрессирующее заболевание мозга. В начале 2025 г. он был госпитализирован с легким случаем пневмонии, после чего выздоравливал в реабилитационном центре.
У Тернера остались пятеро детей, 14 внуков и двое прануков.
