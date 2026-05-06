Умер легендарный основатель CNN и филантроп Тед Тернер

Умер легендарный медиамагнат Тед Тернер

Об этом сообщила компания Turner Enterprises.

Тернер вошел в историю как основатель CNN — первой в мире круглосуточной новостной телесети, изменившей подход к телевизионной журналистике, сделав возможным непрерывное освещение событий в режиме реального времени.

Тед был чрезвычайно вовлеченным и преданным лидером, бесстрашным, робким и всегда готовым довериться интуиции и собственному суждению. Он был и будет всегда оставаться духом-покровителем CNN. Тед — это гигант, на плечах которого мы стоим, и сегодня мы все уделим минуту, чтобы почтить его и его влияние на нашу жизнь и мир, — отметил в своем заявлении Марк Томпсон, председатель и генеральный директор CNN Worldwide.

Бизнесмен построил масштабную медиаимперию, в которую входили кабельные телеканалы, в том числе станция WTBS и сеть TNT, а также спортивные активы, включая бейсбольную команду Atlanta Braves. Впоследствии он продал свои медиаактивы компании Time Warner.

Кроме бизнеса, Тернер был известен как филантроп и общественный деятель. Он основал Фонд Организации Объединенных Наций, поддерживал инициативы по уменьшению ядерной угрозы и занимался экологическими проектами, в частности, способствовал восстановлению популяции бизонов в США. Также он создал мультсериал "Команда спасателей Капитана Планеты", призванный привлечь внимание к проблемам окружающей среды.

Отдельным элементом его медийного наследия стало так называемое видео о конце света, созданное по его инициативе еще до запуска CNN в 1980 году.

Это запись исполнения христианского гимна Nearer, My God, to Thee, который планировали транслировать в эфире канала в случае конца света как финальное событие речи. Видео долгое время оставалось внутренним материалом и стало публично известно только после утечки в 2015 году.

В 1991 году журнал Time признал Тернера "Человеком года" за его влияние на глобальную медиасреду. Сам предприниматель называл создание CNN своим "величайшим достижением", а журнал Slate посетовал его "Александром Великим телерадиовещанием".

Чуть больше месяца за свое 80-летие в 2018 году Тернер сообщил, что у него диагностирована деменция с тельцами Леви — прогрессирующее заболевание мозга. В начале 2025 г. он был госпитализирован с легким случаем пневмонии, после чего выздоравливал в реабилитационном центре.

У Тернера остались пятеро детей, 14 внуков и двое прануков.