Помер нардеп від партії "Голос" Олег Макаров

Помер народний депутат України дев’ятого скликання від партії "Голос" Олег Макаров. Йому було 59 років.

Олег Макаров помер у віці 59 років

Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова — народного депутата України дев’ятого скликання, — повідомили у Верховній Раді. Поширити

Макаров працював секретарем комітету Верховної Ради з правової політики, правником, членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України". Депутату було 59 років, причина його смерті не повідомляється.

Смерть народного депутата прокоментував його колега по фракції Ярослав Железняк.

Олег Анатолійович, ти був наймудрішим з нас. Дякую за твої поради і постійну допомогу. Нам всім буде дуже тебе не вистачати, — написав Ярослав Железняк. Поширити

Що відомо про Олега Макарова

Олег Анатолійович Макаров — судовий юрист, керуючий партнер юридичної фірми, очільник її юридичного підрозділу, депутат Київської міської ради VIII скликання та народний депутат України IX скликання від партії "Голос".

З 1992 року працював на посаді керуючого партнера юридичної фірми.

У 2007 році став заступником голови Дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та членом правління громадської організації "Асоціація правників України". З 2015 року входить до складу Етичної комісії цієї асоціації.

У Київській міській раді VIII скликання очолював постійну комісію з питань регламенту та депутатської етики.