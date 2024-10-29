Умер нардеп от партии "Голос" Олег Макаров

Умер народный депутат Украины девятого созыва от партии "Голос" Олег Макаров. Ему было 59 лет.
Главные тезисы
- Олег Макаров, народный депутат от партии "Голос", скончался в возрасте 59 лет.
- Олег Анатольевич Макаров был известным судебным юристом и управляющим партнером юридической фирмы.
- Смерть народного депутата прокомментировал его коллега по фракции, выразив глубокие соболезнования.
- Олег Макаров также был членом различных комиссий и общественных организаций, включая "Ассоциацию юристов Украины".
- Смерть Олега Макарова вызвала глубокую печаль среди руководства Верховной Рады Украины и народных депутатов.
Олег Макаров скончался в возрасте 59 лет
Макаров работал секретарем комитета Верховной Рады по правовой политике, юристом, членом Этической комиссии всеукраинской общественной организации "Ассоциация юристов Украины". Депутату было 59 лет, причина его смерти не сообщается.
Смерть народного депутата прокомментировал его коллега по фракции Ярослав Железняк.
Что известно об Олеге Макарове
Олег Анатольевич Макаров — судебный юрист, управляющий партнер юридической фирмы, руководитель ее юридического подразделения, депутат Киевского городского совета VIII созыва и народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос".
С 1992 года работал в должности управляющего партнера юридической фирмы.
В 2007 году стал заместителем председателя Дисциплинарной палаты Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры и членом правления общественной организации "Ассоциация юристов Украины". С 2015 г. входит в состав Этической комиссии этой ассоциации.
В Киевском городском совете VIII созыва возглавлял постоянную комиссию по регламенту и депутатской этике.
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