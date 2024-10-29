Умер нардеп от партии "Голос" Олег Макаров

Умер народный депутат Украины девятого созыва от партии "Голос" Олег Макаров. Ему было 59 лет.

Олег Макаров скончался в возрасте 59 лет

Руководство Верховной Рады Украины, ее Аппарата и народные депутаты Украины с глубокой печалью восприняли известие о смерти Олега Макарова — народного депутата Украины девятого созыва, — сообщили в Верховной Раде. Поделиться

Макаров работал секретарем комитета Верховной Рады по правовой политике, юристом, членом Этической комиссии всеукраинской общественной организации "Ассоциация юристов Украины". Депутату было 59 лет, причина его смерти не сообщается.

Смерть народного депутата прокомментировал его коллега по фракции Ярослав Железняк.

Олег Анатольевич, ты был самым мудрым из нас. Спасибо за твои советы и постоянную помощь. Нам всем будет очень тебя не хватать, — написал Ярослав Железняк. Поделиться

Что известно об Олеге Макарове

Олег Анатольевич Макаров — судебный юрист, управляющий партнер юридической фирмы, руководитель ее юридического подразделения, депутат Киевского городского совета VIII созыва и народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос".

С 1992 года работал в должности управляющего партнера юридической фирмы.

В 2007 году стал заместителем председателя Дисциплинарной палаты Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры и членом правления общественной организации "Ассоциация юристов Украины". С 2015 г. входит в состав Этической комиссии этой ассоциации.

В Киевском городском совете VIII созыва возглавлял постоянную комиссию по регламенту и депутатской этике.