Померла культова французька акторка Наталі Бай

Відома французька актриса Наталі Бай померла. Акторка тривалий час хворіла на деменцію. Їй було 77 років.

Померла легенда французького кіно Наталі Бай

Наталі Бай пішла з життя у п'ятницю, 17 квітня. Про це повідомило видання Le Monde з посиланням на сім'ю акторки.

Наталі Бай померла у своєму будинку в Парижі. Причиною стало захворювання — акторка страждала на деменцію з тільцями Леві (це різновид деменції, що погіршується з часом).

Наталі Бай знялась у понад 100 фільмах. Вона переходила від комедій до романтичних драм, знімалась як і в розважальних стрічках, так і в артхаусному кіно.

На втрату відреагував Еммануель Макрон. Він присвятив акторці допис у соцмережі Х.

Ми так сильно любили Наталі Бай. Протягом останніх десятиліть французького кіно вона супроводжувала нас своїм голосом, усмішками та стриманою ніжністю — від Франсуа Трюффо до Тоні Маршалл. Акторка, разом із якою ми любили, мріяли й дорослішали.

Акторка народилась 6 липня 1948 року у Менневілі в сім'ї художників. З дитинства вона мріяла стати балериною, тож навчалась у Балетній школі. У 17 років Наталі отримала запрошення виступати в танцювальній групі в Нью-Йорку.

Повернувшись до Франції, вона зацікавилась театром і вступила до акторської школи. У кіно Наталі Бай дебютувала в 1972 році в фільмі "Два чоловіки".

У 1980 зіграла у драмі "Рятуй, хто може", яка принесла їй премію "Сезар". Через рік вона отримала другий "Сезар", а ще через 2 роки — ще одну премію за бойовик "Інформатор". Так зірка стала однією з найзатребуваніших акторок кіно.