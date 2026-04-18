Померла культова французька акторка Наталі Бай

Відома французька актриса Наталі Бай померла. Акторка тривалий час хворіла на деменцію. Їй було 77 років.
Головні тези:
- Наталі Бай померла у віці 77 років після боротьби з деменцією.
- Акторка знялась у понад 100 фільмах, охопуючи різні жанри від комедій до романтичних драм.
- Її талант визнав і президент Франції Еммануель Макрон, який відзначив внесок Наталі Бай у французьке кіно.
Померла легенда французького кіно Наталі Бай
Наталі Бай пішла з життя у п'ятницю, 17 квітня. Про це повідомило видання Le Monde з посиланням на сім'ю акторки.
Наталі Бай знялась у понад 100 фільмах. Вона переходила від комедій до романтичних драм, знімалась як і в розважальних стрічках, так і в артхаусному кіно.
На втрату відреагував Еммануель Макрон. Він присвятив акторці допис у соцмережі Х.
Ми так сильно любили Наталі Бай. Протягом останніх десятиліть французького кіно вона супроводжувала нас своїм голосом, усмішками та стриманою ніжністю — від Франсуа Трюффо до Тоні Маршалл. Акторка, разом із якою ми любили, мріяли й дорослішали.
Акторка народилась 6 липня 1948 року у Менневілі в сім'ї художників. З дитинства вона мріяла стати балериною, тож навчалась у Балетній школі. У 17 років Наталі отримала запрошення виступати в танцювальній групі в Нью-Йорку.
У 1980 зіграла у драмі "Рятуй, хто може", яка принесла їй премію "Сезар". Через рік вона отримала другий "Сезар", а ще через 2 роки — ще одну премію за бойовик "Інформатор". Так зірка стала однією з найзатребуваніших акторок кіно.
