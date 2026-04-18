Умерла культовая французская актриса Натали Бай

Известная французская актриса Натали Бай скончалась. Актриса длительное время болела деменцией. Ей было 77 лет.

Умерла легенда французского кино Натали Бай

Натали Бай ушла из жизни в пятницу, 17 апреля. Об этом сообщило издание Le Monde со ссылкой на семью актрисы.

Натали Бай скончалась в своем доме в Париже. Причиной стало заболевание — актриса страдала деменцией с тельцами Леви (это разновидность ухудшающейся со временем деменции).

Натали Бай снялась в более чем 100 фильмах. Она переходила от комедий к романтическим драмам, снималась как в развлекательных лентах, так и в артхаусном кино.

На утрату отреагировал Эммануэль Макрон. Он посвятил актрисе сообщение в соцсети Х.

Мы так сильно любили Натали Бай. В последние десятилетия французского кино она сопровождала нас своим голосом, улыбками и сдержанной нежностью — от Франсуа Трюффо до Тони Маршалл. Актриса, вместе с которой мы любили, мечтали и взрослели.

Актриса родилась 6 июля 1948 года в Менневиле в семье художников. С детства она мечтала стать балериной, поэтому училась в Балетной школе. В 17 лет Наталья получила приглашение выступать в танцевальной группе в Нью-Йорке.

Вернувшись во Францию, она заинтересовалась театром и поступила в актерскую школу. В кино Натали Бай дебютировала в 1972 году в фильме "Два мужчины".

В 1980 году сыграла в драме "Спасай, кто может", которая принесла ей премию "Сезар". Через год она получила второй Сезар, а еще через 2 года — еще одну премию за боевик Информатор. Так звезда стала одной из самых востребованных актрис кино.