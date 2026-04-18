Умерла культовая французская актриса Натали Бай

Известная французская актриса Натали Бай скончалась. Актриса длительное время болела деменцией. Ей было 77 лет.
Главные тезисы
- Натали Бай ушла из жизни после долгой борьбы с деменцией, оставив заметный след во французском кино.
- Актриса снялась в более чем 100 фильмах, демонстрируя свою универсальность и талант в различных жанрах от комедий до романтических драм.
Умерла легенда французского кино Натали Бай
Натали Бай ушла из жизни в пятницу, 17 апреля. Об этом сообщило издание Le Monde со ссылкой на семью актрисы.
Натали Бай снялась в более чем 100 фильмах. Она переходила от комедий к романтическим драмам, снималась как в развлекательных лентах, так и в артхаусном кино.
На утрату отреагировал Эммануэль Макрон. Он посвятил актрисе сообщение в соцсети Х.
Мы так сильно любили Натали Бай. В последние десятилетия французского кино она сопровождала нас своим голосом, улыбками и сдержанной нежностью — от Франсуа Трюффо до Тони Маршалл. Актриса, вместе с которой мы любили, мечтали и взрослели.
Актриса родилась 6 июля 1948 года в Менневиле в семье художников. С детства она мечтала стать балериной, поэтому училась в Балетной школе. В 17 лет Наталья получила приглашение выступать в танцевальной группе в Нью-Йорке.
В 1980 году сыграла в драме "Спасай, кто может", которая принесла ей премию "Сезар". Через год она получила второй Сезар, а еще через 2 года — еще одну премию за боевик Информатор. Так звезда стала одной из самых востребованных актрис кино.
