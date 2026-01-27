Помідори "спілкуються" між собою заради виживання

Завдяки новому дослідженню стало відомо, що томати здатні “попереджати” сусідні кущі про загрозу вірусного зараження і навіть приваблювати на допомогу ос, що знищують переносників цих хвороб.
Головні тези:
- Йдеться про механізм захисту, який може допомогти вивести стійкі до паразитів і вірусів сорти помідорів.
- Помідори та тютюн виявилися здатними відповідати на стрес пищанням.
Помідори мають ще одну незвичну здатність
У межах експерименту вчені помістили в камери рослини томатів, перцю й тютюну разом із білокрилками — комахами, що переносять вірусні інфекції, пише Proceedings of the National Academy of Sciences.
Вони виявили, що коли білокрилки, заражені вірусом, харчувалися рослинами томатів, і ті починали виділяти в повітря специфічні леткі сполуки.
Ще один несподіваний ефект: разом із тим, як сусідні рослини починали реагувати на цей «сигнал», вони самі починали випускати нову суміш летких сполук.
Серед них опинилися такі, що приваблюють паразитичних ос Encarsia formosa — комах, які активно полюють на білокрилок та їхніх личинок.
Ці оси вже застосовують у тепличному садівництві як біологічних агентів контролю шкідників.
