Помидоры "общаются" между собой ради выживания

Благодаря новому исследованию стало известно, что томаты способны предупреждать соседние кусты об угрозе вирусного заражения и даже привлекать на помощь ос, уничтожающих переносчиков этих болезней.

Помидоры обладают еще одной необычной способностью

В рамках эксперимента ученые поместили в камеры растения томатов, перца и табака вместе с белокрылками — насекомыми, переносящими вирусные инфекции, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.

Они обнаружили, что когда белокрылки, зараженные вирусом, питались растениями томатов, те начинали выделять в воздух специфические летучие соединения.

Среди этих веществ одним из главных оказался бета-кариофилен. Когда исследователи вводили его в воздух камеры с помидорами, кусты активировали собственные антивирусные защитные механизмы — даже если белокрылки были не заражены сначала. Это говорит о том, что такие сигналы помогают растениям «подготовиться» к нападению вредителей и вирусов. Поделиться

Еще один неожиданный эффект: вместе с тем, как соседние растения начинали реагировать на этот сигнал, они сами начинали выпускать новую смесь летучих соединений.

Среди них оказались привлекающие паразитических ос Encarsia formosa — насекомых, активно охотящихся на белокрылок и их личинок.

Эти осы уже применяются в тепличном садоводстве в качестве биологических агентов контроля вредителей.