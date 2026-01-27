Помидоры "общаются" между собой ради выживания
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Помидоры "общаются" между собой ради выживания

Помидоры обладают еще одной необычной способностью
Читати українською
Источник:  online.ua

Благодаря новому исследованию стало известно, что томаты способны предупреждать соседние кусты об угрозе вирусного заражения и даже привлекать на помощь ос, уничтожающих переносчиков этих болезней.

Главные тезисы

  • Речь идет о механизме защиты, который может помочь вывести стойкие к паразитам и вирусам сорта помидоров.
  • Помидоры и табак оказались способны отвечать на стресс пищанием.

Помидоры обладают еще одной необычной способностью

В рамках эксперимента ученые поместили в камеры растения томатов, перца и табака вместе с белокрылками — насекомыми, переносящими вирусные инфекции, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.

Они обнаружили, что когда белокрылки, зараженные вирусом, питались растениями томатов, те начинали выделять в воздух специфические летучие соединения.

Среди этих веществ одним из главных оказался бета-кариофилен. Когда исследователи вводили его в воздух камеры с помидорами, кусты активировали собственные антивирусные защитные механизмы — даже если белокрылки были не заражены сначала. Это говорит о том, что такие сигналы помогают растениям «подготовиться» к нападению вредителей и вирусов.

Еще один неожиданный эффект: вместе с тем, как соседние растения начинали реагировать на этот сигнал, они сами начинали выпускать новую смесь летучих соединений.

Среди них оказались привлекающие паразитических ос Encarsia formosa — насекомых, активно охотящихся на белокрылок и их личинок.

Эти осы уже применяются в тепличном садоводстве в качестве биологических агентов контроля вредителей.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Живут ли люди в "Матрице" — результаты исследования
Мы не живем в "Матрице"
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Что скрывает Антарктида под ледяным "одеялом" — данные инновационного исследования
Антарктида
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Тюлени-монахи имеют скрытый "подводный язык" — данные исследования
тюлень

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?