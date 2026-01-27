Помидоры "общаются" между собой ради выживания

Благодаря новому исследованию стало известно, что томаты способны предупреждать соседние кусты об угрозе вирусного заражения и даже привлекать на помощь ос, уничтожающих переносчиков этих болезней.
Помидоры обладают еще одной необычной способностью
В рамках эксперимента ученые поместили в камеры растения томатов, перца и табака вместе с белокрылками — насекомыми, переносящими вирусные инфекции, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.
Они обнаружили, что когда белокрылки, зараженные вирусом, питались растениями томатов, те начинали выделять в воздух специфические летучие соединения.
Еще один неожиданный эффект: вместе с тем, как соседние растения начинали реагировать на этот сигнал, они сами начинали выпускать новую смесь летучих соединений.
Среди них оказались привлекающие паразитических ос Encarsia formosa — насекомых, активно охотящихся на белокрылок и их личинок.
Эти осы уже применяются в тепличном садоводстве в качестве биологических агентов контроля вредителей.
