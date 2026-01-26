Понад 1200 багатоповерхівок Києва залишаються без опалення — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в енергетиці по областях. Він назвав строки покращення ситуації незадовільними та закликав діяти швидше.
Головні тези:
- Понад 1200 багатоповерхівок у Києві залишаються без опалення, що створює надзвичайно складну ситуацію.
- Президент Зеленський вимагає швидкого розв'язання проблеми з опаленням та закликає до дієвих заходів.
Зеленський оцінив стан відновлення енергосистеми у регіонах України
Він зазначив, що заслухав доповіді щодо ситуації в регіонах з найскладнішою ситуацією в енергетиці. Зокрема, в Києві та Київщині, Харкові та області, Чернігівській, Сумській, Дніпровській та Запорізькій областях.
Президент додав, що найбільше уваги приділили Києву, в якому обставини є "надзвичайно складними" — понад 1200 багатоповерхівок у столиці досі без опалення.
Зеленський зазначив, що було визначено порядок кроків, і зауважив, що вже сьогодні ввечері очікує доповіді щодо термінів їх можливої реалізації.
Доручив перевірити всі звіти щодо готовності соціальної інфраструктури, шкіл, пунктів підтримки в Києві для реальної роботи заради людей. Міністр внутрішніх справ України доповів щодо забезпечення пунктів обігріву, гарячого харчування, мобільного зв'язку.
Крім того, прем'єр-міністр та міністр фінансів отримали доручення проаналізувати можливості, зокрема, Києва екстрено закупити все, що необхідно для альтернативної генерації електрики та теплопостачання.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-