Понад 1200 багатоповерхівок Києва залишаються без опалення — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в енергетиці по областях. Він назвав строки покращення ситуації незадовільними та закликав діяти швидше.

Головні тези:

  • Понад 1200 багатоповерхівок у Києві залишаються без опалення, що створює надзвичайно складну ситуацію.
  • Президент Зеленський вимагає швидкого розв'язання проблеми з опаленням та закликає до дієвих заходів.

Зеленський оцінив стан відновлення енергосистеми у регіонах України

Він зазначив, що заслухав доповіді щодо ситуації в регіонах з найскладнішою ситуацією в енергетиці. Зокрема, в Києві та Київщині, Харкові та області, Чернігівській, Сумській, Дніпровській та Запорізькій областях.

Президент додав, що найбільше уваги приділили Києву, в якому обставини є "надзвичайно складними" — понад 1200 багатоповерхівок у столиці досі без опалення.

Обговорили з місцевими керівниками й урядовцями, як можна допомогти найбільш оперативно. Поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними — треба діяти швидше.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зазначив, що було визначено порядок кроків, і зауважив, що вже сьогодні ввечері очікує доповіді щодо термінів їх можливої реалізації.

Доручив перевірити всі звіти щодо готовності соціальної інфраструктури, шкіл, пунктів підтримки в Києві для реальної роботи заради людей. Міністр внутрішніх справ України доповів щодо забезпечення пунктів обігріву, гарячого харчування, мобільного зв'язку.

Крім того, прем'єр-міністр та міністр фінансів отримали доручення проаналізувати можливості, зокрема, Києва екстрено закупити все, що необхідно для альтернативної генерації електрики та теплопостачання.

Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з міністром оборони України визначити додаткові опції захисту для Харкова.

