Обговорювали можливі параметри закінчення війни — Зеленський про тристоронні зустрічі в ОАЕ

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь про зустріч в Абу-Дабі, ОАЕ, де делегації України, США та РФ обговорювали можливі параметри закінчення війни.
Головні тези:
- Під час тристоронньої зустрічі в ОАЕ делегації України, США та Росії обговорювали можливі параметри закінчення війни.
- Обговорення відбувались у конструктивному форматі та з участю військових представників трьох сторін.
- Україна висловила готовність до наступних зустрічей та узгодження подальших кроків у мирному врегулюванні конфлікту.
Зеленський оцінив тристоронню зустріч в Абу-Дабі
Це перший такий формат за доволі довгий час — дводенні тристоронні зустрічі. Багато встигли обговорити, і важливо, що розмови були конструктивними.
Переговори тривали зокрема за участі військових трьох сторін. Від України сьогодні були Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця, Вадим Скібіцький. З американського боку були Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум. З російського боку були представники воєнної розвідки та їхньої армії.
За його словами, за підсумками зустрічей, усі сторони "домовились доповісти у своїх столицях щодо кожного з аспектів перемовин і узгодити з лідерами подальші кроки".
