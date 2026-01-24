Обговорювали можливі параметри закінчення війни — Зеленський про тристоронні зустрічі в ОАЕ

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь про зустріч в Абу-Дабі, ОАЕ, де делегації України, США та РФ обговорювали можливі параметри закінчення війни.

Зеленський оцінив тристоронню зустріч в Абу-Дабі

Це перший такий формат за доволі довгий час — дводенні тристоронні зустрічі. Багато встигли обговорити, і важливо, що розмови були конструктивними.

Переговори тривали зокрема за участі військових трьох сторін. Від України сьогодні були Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця, Вадим Скібіцький. З американського боку були Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум. З російського боку були представники воєнної розвідки та їхньої армії.

Головне, на чому зосередились обговорення, — це можливі параметри закінчення війни. Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки. Американська сторона порушувала питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, за підсумками зустрічей, усі сторони "домовились доповісти у своїх столицях щодо кожного з аспектів перемовин і узгодити з лідерами подальші кроки".