Обговорювали можливі параметри закінчення війни — Зеленський про тристоронні зустрічі в ОАЕ
Категорія
Україна
Дата публікації

Обговорювали можливі параметри закінчення війни — Зеленський про тристоронні зустрічі в ОАЕ

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь про зустріч в Абу-Дабі, ОАЕ, де делегації України, США та РФ обговорювали можливі параметри закінчення війни.

Головні тези:

  • Під час тристоронньої зустрічі в ОАЕ делегації України, США та Росії обговорювали можливі параметри закінчення війни.
  • Обговорення відбувались у конструктивному форматі та з участю військових представників трьох сторін.
  • Україна висловила готовність до наступних зустрічей та узгодження подальших кроків у мирному врегулюванні конфлікту.

Зеленський оцінив тристоронню зустріч в Абу-Дабі

Це перший такий формат за доволі довгий час — дводенні тристоронні зустрічі. Багато встигли обговорити, і важливо, що розмови були конструктивними.

Переговори тривали зокрема за участі військових трьох сторін. Від України сьогодні були Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця, Вадим Скібіцький. З американського боку були Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум. З російського боку були представники воєнної розвідки та їхньої армії.

Головне, на чому зосередились обговорення, — це можливі параметри закінчення війни. Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки. Американська сторона порушувала питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, за підсумками зустрічей, усі сторони "домовились доповісти у своїх столицях щодо кожного з аспектів перемовин і узгодити з лідерами подальші кроки".

Військові визначили перелік питань на можливу наступну зустріч. За умови готовності рухатись далі — а Україна готова — відбудуться наступні зустрічі, і потенційно — наступного тижня. Очікую на особисту доповідь делегації по її поверненню.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"ППО для України та дипломатичні зусилля". Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом
Володимир Зеленський
Зеленский
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Наші гарантії безпеки дійсно готові — Зеленський
Переговори Зеленського та Трампа - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Постійно на зв'язку з делегацією України на тристоронніх переговорах в ОАЕ — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?