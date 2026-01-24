Обсуждали возможные параметры окончания войны — Зеленский о трехсторонних встречах в ОАЭ
Обсуждали возможные параметры окончания войны — Зеленский о трехсторонних встречах в ОАЭ

Владимир Зеленский
Зеленский
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад о встрече в Абу-Даби, ОАЭ, где делегации Украины, США и РФ обсуждали возможные параметры окончания войны.

Главные тезисы

  • Трехсторонние встречи в ОАЭ обсудили возможные параметры окончания войны между Украиной, США и Россией.
  • Переговоры прошли в конструктивном формате с участием военных представителей всех сторон.
  • Украина выразила готовность к дальнейшим встречам и согласованию шагов в мирном урегулировании конфликта.

Зеленский оценил трехстороннюю встречу в Абу-Даби

Это первый такой формат довольно долгое время — двухдневные трехсторонние встречи. Многие успели обсудить и важно, что разговоры были конструктивными.

Переговоры продолжались при участии военных трех сторон. От Украины сегодня были Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий. С американской стороны были Стив Виткофф, Джаред Кушнер, Дэн Дрисколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум. С российской стороны были представители военной разведки и их армии.

Главное, на чем сосредоточились обсуждения, это возможные параметры окончания войны. Очень ценю осознание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности. Американская сторона поднимала вопрос о возможных форматах утверждения параметров окончания войны и необходимых для этого обстоятельствах безопасности.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, по итогам встреч, все стороны "договорились доложить в своих столицах о каждом из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги".

Военные определили перечень вопросов на предстоящую встречу. При готовности двигаться дальше — а Украина готова — состоятся следующие встречи, и потенциально — на следующей неделе. Ожидаю личного доклада делегации по ее возвращению.

