Более 1200 многоэтажек Киева остаются без отопления — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в энергетике по областям. Он назвал сроки улучшения ситуации неудовлетворительными и призвал действовать быстрее.
Главные тезисы
- Более 1200 многоэтажек в Киеве остаются без отопления, вызывая сложную ситуацию в столице.
- Президент Украины Владимир Зеленский требует скорейшего решения проблемы и вызывает к действенным мерам.
Зеленский оценил состояние возобновления энергосистемы в регионах Украины
Он отметил, что заслушал доклады по ситуации в регионах с самой сложной ситуацией в энергетике. В частности, в Киеве и Киевской области, Харькове и области, Черниговской, Сумской, Днепровской и Запорожской областях.
Президент добавил, что больше внимания уделили Киеву, в котором обстоятельства "чрезвычайно сложны" — более 1200 многоэтажек в столице до сих пор без отопления.
Зеленский отметил, что был определен порядок шагов, и отметил, что уже сегодня вечером ожидает доклады о сроках их возможной реализации.
Поручил проверить все отчеты о готовности социальной инфраструктуры, школ, пунктов поддержки в Киеве для реальной работы ради людей. Министр внутренних дел доложил об обеспечении пунктов обогрева, горячего питания, мобильной связи.
Кроме того, премьер-министр и министр финансов получили поручение проанализировать возможности, в частности Киева экстренно закупить все, что необходимо для альтернативной генерации электричества и теплоснабжения.
