Более 1200 многоэтажек Киева остаются без отопления — Зеленский
Категория
Экономика
Дата публикации

Более 1200 многоэтажек Киева остаются без отопления — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в энергетике по областям. Он назвал сроки улучшения ситуации неудовлетворительными и призвал действовать быстрее.

Главные тезисы

  • Более 1200 многоэтажек в Киеве остаются без отопления, вызывая сложную ситуацию в столице.
  • Президент Украины Владимир Зеленский требует скорейшего решения проблемы и вызывает к действенным мерам.

Зеленский оценил состояние возобновления энергосистемы в регионах Украины

Он отметил, что заслушал доклады по ситуации в регионах с самой сложной ситуацией в энергетике. В частности, в Киеве и Киевской области, Харькове и области, Черниговской, Сумской, Днепровской и Запорожской областях.

Президент добавил, что больше внимания уделили Киеву, в котором обстоятельства "чрезвычайно сложны" — более 1200 многоэтажек в столице до сих пор без отопления.

Обсудили с местными руководителями и чиновниками, как можно помочь наиболее оперативно. Пока все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными — нужно действовать быстрее.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что был определен порядок шагов, и отметил, что уже сегодня вечером ожидает доклады о сроках их возможной реализации.

Поручил проверить все отчеты о готовности социальной инфраструктуры, школ, пунктов поддержки в Киеве для реальной работы ради людей. Министр внутренних дел доложил об обеспечении пунктов обогрева, горячего питания, мобильной связи.

Кроме того, премьер-министр и министр финансов получили поручение проанализировать возможности, в частности Киева экстренно закупить все, что необходимо для альтернативной генерации электричества и теплоснабжения.

Поручил командующему Воздушными силами ВСУ вместе с министром обороны Украины определить дополнительные опции защиты для Харькова.

