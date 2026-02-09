Понад 1400 будинків у Києві досі залишаються без тепла — Зеленський

Найскладніша ситуація з енергетикою залишається у Києві – у столиці понад 1400 будників досі без тепла, уряд ініціює збільшення обсягів програми пакунків тепла.
Головні тези:
- Понад 1400 будинків в Києві залишаються без тепла, що потребує невідкладних заходів забезпечення підтримки мешканцям.
- Уряд вирішує збільшення обсягів програми пакунків тепла для боротьби з енергетичною кризою в столиці.
- Зеленський наголосив на важливості комунікації з партнерами та захисту від російських ударів об'єктів атомної генерації.
Зеленський описав енергетичну ситуацію у столиці
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумком селектора по ситуації в енергетиці.
За його словами, у Києві буде збільшено обсяг програми пакунків тепла.
Найближчим часом програма вийде на обсяг роздачі людям 40 тисяч таких пакунків, і значна частина саме в Києві.
Під час селектора, як повідомив Зеленський, були доповіді по ситуації на Київщині, у Харкові та в інших містах області, на Сумщині, Чернігівщині, Донеччині, на Дніпропетровщині, у Кропивницькому й області.
Окремо обговорили ситуацію на Херсонщині: 6 населених пунктів області у важких енергетичних умовах через постійні удари безпілотників і, відповідно, надзвичайно складні обставини для відновлення.
На селекторі також заслухали доповіді по Миколаєву, Одесі, Полтавщині, Черкащині, Житомирщині, Вінницькій, Львівській, Чернівецькій областях.
Окремо з міністром енергетики Денисом Шмигалем Зеленський обговорив ситуацію з атомною генерацією.
З командувачем Повітряних сил ЗСУ та міністром оборони Президент говорив про виконання партнерами домовленостей щодо постачання ракет для ППО.
Повинен бути чіткий графік отримання відповідних пакетів від партнерів, і всі інституції нашої держави повинні максимально включитись, щоб прискорити постачання. Не має бути таких ситуацій, коли паузи в постачанні для України фактично посилюють результат російських ударів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-