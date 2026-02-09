Понад 1400 будинків у Києві досі залишаються без тепла — Зеленський

Найскладніша ситуація з енергетикою залишається у Києві – у столиці понад 1400 будників досі без тепла, уряд ініціює збільшення обсягів програми пакунків тепла.

Зеленський описав енергетичну ситуацію у столиці

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумком селектора по ситуації в енергетиці.

Провів селектор по ситуації в енергетиці та ліквідації наслідків російських ударів. Найскладніші обставини досі в столиці: більш ніж 1400 багатоквартирних будинків Києва без опалення, і важливо, щоб люди з кожного такого будинку отримували всю необхідну підтримку. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, у Києві буде збільшено обсяг програми пакунків тепла.

Найближчим часом програма вийде на обсяг роздачі людям 40 тисяч таких пакунків, і значна частина саме в Києві.

Під час селектора, як повідомив Зеленський, були доповіді по ситуації на Київщині, у Харкові та в інших містах області, на Сумщині, Чернігівщині, Донеччині, на Дніпропетровщині, у Кропивницькому й області.

Окремо обговорили ситуацію на Херсонщині: 6 населених пунктів області у важких енергетичних умовах через постійні удари безпілотників і, відповідно, надзвичайно складні обставини для відновлення.

На селекторі також заслухали доповіді по Миколаєву, Одесі, Полтавщині, Черкащині, Житомирщині, Вінницькій, Львівській, Чернівецькій областях.

Окремо з міністром енергетики Денисом Шмигалем Зеленський обговорив ситуацію з атомною генерацією.

Для російської армії обʼєкти нашої атомної генерації, в тому числі інфраструктура та мережі, які повʼязані з атомними станціями, залишаються фактично постійними мішенями. І це потребує іншого рівня реагування, ніж досягнуто зараз. Потрібно більше захисту й більше комунікації з партнерами, щоб світ не мовчав про цю загрозу. Поширити

З командувачем Повітряних сил ЗСУ та міністром оборони Президент говорив про виконання партнерами домовленостей щодо постачання ракет для ППО.