Понад 1400 будинків у Києві досі залишаються без тепла — Зеленський
Найскладніша ситуація з енергетикою залишається у Києві – у столиці понад 1400 будників досі без тепла, уряд ініціює збільшення обсягів програми пакунків тепла.

Головні тези:

  • Понад 1400 будинків в Києві залишаються без тепла, що потребує невідкладних заходів забезпечення підтримки мешканцям.
  • Уряд вирішує збільшення обсягів програми пакунків тепла для боротьби з енергетичною кризою в столиці.
  • Зеленський наголосив на важливості комунікації з партнерами та захисту від російських ударів об'єктів атомної генерації.

Зеленський описав енергетичну ситуацію у столиці

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумком селектора по ситуації в енергетиці.

Провів селектор по ситуації в енергетиці та ліквідації наслідків російських ударів. Найскладніші обставини досі в столиці: більш ніж 1400 багатоквартирних будинків Києва без опалення, і важливо, щоб люди з кожного такого будинку отримували всю необхідну підтримку.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, у Києві буде збільшено обсяг програми пакунків тепла.

Найближчим часом програма вийде на обсяг роздачі людям 40 тисяч таких пакунків, і значна частина саме в Києві.

Під час селектора, як повідомив Зеленський, були доповіді по ситуації на Київщині, у Харкові та в інших містах області, на Сумщині, Чернігівщині, Донеччині, на Дніпропетровщині, у Кропивницькому й області.

Окремо обговорили ситуацію на Херсонщині: 6 населених пунктів області у важких енергетичних умовах через постійні удари безпілотників і, відповідно, надзвичайно складні обставини для відновлення.

На селекторі також заслухали доповіді по Миколаєву, Одесі, Полтавщині, Черкащині, Житомирщині, Вінницькій, Львівській, Чернівецькій областях.

Окремо з міністром енергетики Денисом Шмигалем Зеленський обговорив ситуацію з атомною генерацією.

Для російської армії обʼєкти нашої атомної генерації, в тому числі інфраструктура та мережі, які повʼязані з атомними станціями, залишаються фактично постійними мішенями. І це потребує іншого рівня реагування, ніж досягнуто зараз. Потрібно більше захисту й більше комунікації з партнерами, щоб світ не мовчав про цю загрозу.

З командувачем Повітряних сил ЗСУ та міністром оборони Президент говорив про виконання партнерами домовленостей щодо постачання ракет для ППО.

Повинен бути чіткий графік отримання відповідних пакетів від партнерів, і всі інституції нашої держави повинні максимально включитись, щоб прискорити постачання. Не має бути таких ситуацій, коли паузи в постачанні для України фактично посилюють результат російських ударів.

