Более 1400 домов в Киеве до сих пор остаются без тепла — Зеленский
Самая сложная ситуация с энергетикой остается в Киеве – в столице более 1400 будников до сих пор без тепла, правительство инициирует увеличение объемов программы тепла.

  • Более 1400 домов в Киеве остаются без тепла, требуется оперативная поддержка жителей.
  • Правительство инициирует увеличение объемов программы тепла для борьбы с энергетическим кризисом в столице.
  • Президент Зеленский обсуждает важность защиты от российских ударов объектов атомной генерации в условиях угрозы.

Зеленский описал энергетическую ситуацию в столице

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам селектора по ситуации в энергетике.

Провел селектор по ситуации в энергетике и ликвидации последствий русских ударов. Самые сложные обстоятельства до сих пор в столице: более 1400 многоквартирных домов Киева без отопления, и важно, чтобы люди из каждого такого дома получали всю необходимую поддержку.

По его словам, в Киеве будет увеличен объем программы свертков тепла.

В ближайшее время программа выйдет на объем раздачи людям 40 тысяч таких свертков, и значительная часть именно в Киеве.

Во время селектора, как сообщил Зеленский, были доклады по ситуации на Киевщине, Харькове и других городах области, Сумщине, Черниговщине, Донетчине, Днепропетровщине, Кропивницком и области.

Отдельно обсудили ситуацию в Херсонской области: 6 населенных пунктов области в тяжелых энергетических условиях из-за постоянных ударов беспилотников и, соответственно, чрезвычайно сложных обстоятельств для восстановления.

На селекторе также заслушали доклады по Николаеву, Одессе, Полтавщине, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Львовской, Черновицкой областях.

Отдельно с министром энергетики Денисом Шмыгалем Зеленский обсудил ситуацию с атомной генерацией.

Для российской армии объекты нашего атомного поколения, в том числе инфраструктура и сети, связанные с атомными станциями, остаются фактически постоянными мишенями. И это требует иного уровня реагирования, чем достигнуто сейчас. Нужно больше защиты и больше коммуникации с партнерами, чтобы мир не молчал об этой угрозе.

С командующим Воздушными силами ВСУ и министром обороны Президент говорил о выполнении партнерами договоренностей по поставкам ракет для ПВО.

Должен быть четкий график получения соответствующих пакетов от партнеров, и все институты нашего государства должны максимально включиться, чтобы ускорить поставки. Не должно быть таких ситуаций, когда паузы в поставках для Украины фактически усугубляют результат российских ударов.

