Более 1400 домов в Киеве до сих пор остаются без тепла — Зеленский

Самая сложная ситуация с энергетикой остается в Киеве – в столице более 1400 будников до сих пор без тепла, правительство инициирует увеличение объемов программы тепла.
Главные тезисы
- Более 1400 домов в Киеве остаются без тепла, требуется оперативная поддержка жителей.
- Правительство инициирует увеличение объемов программы тепла для борьбы с энергетическим кризисом в столице.
- Президент Зеленский обсуждает важность защиты от российских ударов объектов атомной генерации в условиях угрозы.
Зеленский описал энергетическую ситуацию в столице
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам селектора по ситуации в энергетике.
По его словам, в Киеве будет увеличен объем программы свертков тепла.
В ближайшее время программа выйдет на объем раздачи людям 40 тысяч таких свертков, и значительная часть именно в Киеве.
Во время селектора, как сообщил Зеленский, были доклады по ситуации на Киевщине, Харькове и других городах области, Сумщине, Черниговщине, Донетчине, Днепропетровщине, Кропивницком и области.
Отдельно обсудили ситуацию в Херсонской области: 6 населенных пунктов области в тяжелых энергетических условиях из-за постоянных ударов беспилотников и, соответственно, чрезвычайно сложных обстоятельств для восстановления.
На селекторе также заслушали доклады по Николаеву, Одессе, Полтавщине, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Львовской, Черновицкой областях.
Отдельно с министром энергетики Денисом Шмыгалем Зеленский обсудил ситуацию с атомной генерацией.
С командующим Воздушными силами ВСУ и министром обороны Президент говорил о выполнении партнерами договоренностей по поставкам ракет для ПВО.
Должен быть четкий график получения соответствующих пакетов от партнеров, и все институты нашего государства должны максимально включиться, чтобы ускорить поставки. Не должно быть таких ситуаций, когда паузы в поставках для Украины фактически усугубляют результат российских ударов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-